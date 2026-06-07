Microtráfico

Hallan marihuana y plantines en un departamento céntrico en Santa Fe; un aprehendido

El procedimiento se realizó en un inmueble ubicado sobre calle 4 de Enero al 1700. Durante la inspección, la policía secuestró estupefacientes y diversos elementos asociados al cultivo de cannabis, mientras que un hombre de 32 años quedó a disposición de la Justicia.