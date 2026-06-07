Un procedimiento realizado en pleno centro santafesino culminó con la aprehensión de un hombre de 32 años y el secuestro de marihuana junto a diversos elementos utilizados para el cultivo de cannabis. La intervención tuvo lugar en un departamento ubicado sobre calle 4 de Enero al 1700 y se originó a partir de una denuncia que motivó la actuación de efectivos policiales.
Hallan marihuana y plantines en un departamento céntrico en Santa Fe; un aprehendido
El procedimiento se realizó en un inmueble ubicado sobre calle 4 de Enero al 1700. Durante la inspección, la policía secuestró estupefacientes y diversos elementos asociados al cultivo de cannabis, mientras que un hombre de 32 años quedó a disposición de la Justicia.
Según trascendió, durante las diligencias realizadas en el inmueble los uniformados efectuaron una inspección que permitió detectar distintos elementos compatibles con una actividad de cultivo bajo techo.
Cultivo "indoor"
En el lugar fueron encontrados frascos con material vegetal, una carpa de cultivo indoor, sistemas de ventilación, fertilizantes, macetas y plantines, entre otros objetos de interés para la investigación.
Ante el hallazgo, se dio intervención a personal especializado de la División Microtráfico, cuyos agentes realizaron las pruebas orientativas correspondientes sobre la sustancia secuestrada. Los análisis arrojaron resultado positivo para marihuana.
Posteriormente se procedió al pesaje del material vegetal, estableciéndose una cantidad aproximada de 32,3 gramos.
Aprehendido
Como resultado del operativo fue aprehendido un hombre identificado por sus iniciales P.N.L., de 32 años, quien quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.
Mientras tanto, las actuaciones continúan con el objetivo de determinar las circunstancias que rodean el caso, el destino que tendría la sustancia incautada y el alcance de la actividad investigada.
El material secuestrado quedó bajo custodia judicial para la realización de las pericias correspondientes.