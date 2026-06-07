Dos jóvenes fueron aprehendidos durante la noche del sábado en la ciudad de Santa Fe luego de ser interceptados mientras circulaban en una motocicleta que registraba pedido de secuestro activo.
Circulaban en una moto robada y terminaron detenidos
Los involucrados son dos jóvenes de 23 y 19 años. El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico durante patrullajes preventivos en el sur de la ciudad.
El hecho ocurrió en inmediaciones de Don Guanella al 4700, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico observaron a dos hombres a bordo de un motovehículo que intentaron evadir el control policial realizando maniobras entre otros vehículos que circulaban por la zona.
Tras detener la marcha del rodado, los uniformados realizaron las verificaciones correspondientes a través de la Central de Emergencias 911, desde donde se informó que la motocicleta presentaba un pedido de secuestro vigente emitido ese mismo día.
En sede policial
Ante esta situación, se procedió a la aprehensión de ambos ocupantes y al traslado a sede policial para continuar con las actuaciones de rigor.
Los involucrados fueron identificados como J.L.G., de 23 años, y J.J.L.Z., de 19, quienes quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una causa por encubrimiento.