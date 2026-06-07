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Primer homicidio del mes

Rosario: asesinaron a un adolescente en barrio La Granada

Fue hallado tirado en una calle, con varias heridas de arma de fuego en la zona del pecho y el abdomen. Falleció en la madrugada de este domingo en el hospital de emergencias. Es el primer homicidio que se registra en el mes de junio.

Estaba internado en el hospital de emergencias Clemente ÁlvarezEstaba internado en el hospital de emergencias Clemente Álvarez
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Un joven de 16 años fue atacado a tiros durante la noche del sábado 6 en una calle de la zona sudoeste de Rosario, y falleció en los primeros minutos del domingo 7 de junio en el hospital de emergencias Clemente Álvarez. Es el primer homicidio que se registra durante el sexto mes del año en el departamento Rosario.

Fuentes judiciales y policiales indicaron a este diario que alrededor de las 23 se recibieron en el sistema 911 varios llamados telefónicos indicando que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego y que había una persona tirada en inmediaciones de Khantuta y España, de barrio La Granada, también conocido como 17 de agosto.

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A los pocos minutos llegó hasta la zona cercana al casino y a avenida de Circunvalación, donde hay gran cantidad de viviendas de una planta, iluminación led y pavimento, personal policial y de prefectura (que estaba realizando patrullajes preventivos por ese sector del sudoeste rosarino). Los uniformados vieron al joven tirado en la calle y pidieron una ambulancia, mientras charlaron con vecinos y también con un familiar del herido, quienes contaron que había sido herido unos pocos minutos antes, aunque no sabían quién o quienes lo habían atacado.

El joven, identificado como Misael Josemir Barrias, fue llevado en una ambulancia del Sies (Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria) hasta el hospital de emergencias Clemente Álvarez, donde fue atendido por múltiples heridas de arma de fuego en la zona del tórax y el abdomen. Voceros señalaron que falleció mientras estaba siendo operado, alrededor de la 1AM de este domingo 7 de junio.

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La fiscal Andrea Vega, de la Unidad Especial en Violencias Altamente Lesivas, ordenó que el cuerpo sea remitido al Instituto Médico Legal (IML) para la realización de autopsia y que personal del gabinete criminalístico y de la división homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) realice un relevamiento de la escena del hecho, registro fotográfico del lugar, levantamiento de rastros y toma de testimonios a vecinos de la zona y familiares de la víctima.

El crimen de Misael es el primero que se registra en el mes de junio. En base a datos propios y al informe del Observatorio de Seguridad Pública que realizan en forma conjunta el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Justicia y Seguridad (MJS), ya son 39 los asesinatos registrados en lo que va del año en el departamento Rosario.

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