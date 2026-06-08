Violencia urbana

Mar del Plata: investigan una pelea en la zona de Playa Grande que quedó registrada en video

El enfrentamiento ocurrió durante la madrugada en uno de los sectores gastronómicos y nocturnos más concurridos de la ciudad. Las imágenes muestran golpes, corridas y agresiones entre dos grupos. Las autoridades buscan identificar a los involucrados.