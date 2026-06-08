Una violenta pelea ocurrida durante la madrugada del domingo en Mar del Plata volvió a encender el debate sobre los episodios de violencia registrados en sectores de alta concurrencia nocturna.
Mar del Plata: investigan una pelea en la zona de Playa Grande que quedó registrada en video
El enfrentamiento ocurrió durante la madrugada en uno de los sectores gastronómicos y nocturnos más concurridos de la ciudad. Las imágenes muestran golpes, corridas y agresiones entre dos grupos. Las autoridades buscan identificar a los involucrados.
El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Olavarría y Rodríguez Peña, en las inmediaciones de Playa Grande, una de las zonas más transitadas de la ciudad balnearia, y quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en el lugar.
Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales y medios locales, muestran a dos grupos enfrentándose en plena vía pública con golpes de puño, empujones, corridas y agresiones que se prolongaron durante varios minutos.
Hasta el momento no trascendieron detenciones ni denuncias formales vinculadas al episodio, aunque las autoridades avanzan en la identificación de los participantes a partir del material audiovisual disponible.
Una pelea en pleno corredor gastronómico
El enfrentamiento se produjo en uno de los puntos más concurridos de la noche marplatense. La esquina de Olavarría y Rodríguez Peña se encuentra en el corazón de un corredor gastronómico y de esparcimiento que concentra bares, restaurantes y locales frecuentados por residentes y turistas, especialmente durante los fines de semana.
Según puede observarse en las grabaciones difundidas, el conflicto comenzó por motivos que aún no fueron esclarecidos. En las imágenes se aprecia cómo varias personas participan de la pelea mientras otras intentan intervenir para separar a los involucrados y evitar que la situación escale.
Uno de los momentos más delicados registrados por las cámaras muestra a una persona caída en el suelo mientras recibe golpes y patadas. Posteriormente, otros presentes logran intervenir y el enfrentamiento se dispersa en distintas direcciones. Finalmente, ambos grupos abandonan la zona sin que se registrara, al menos de manera pública, la intervención inmediata de fuerzas de seguridad.
Las autoridades locales analizan las grabaciones para determinar la secuencia completa de los hechos e identificar a quienes participaron de la agresión. Por el momento no se informó oficialmente sobre personas hospitalizadas ni sobre actuaciones judiciales derivadas de denuncias de las víctimas.
Preocupación por una serie de episodios recientes
La pelea se produjo en un fin de semana marcado por otros hechos de violencia registrados en distintos puntos de Mar del Plata. Horas antes, también en la zona de Playa Grande, un joven de 22 años resultó atropellado luego de ser empujado durante una discusión que, según las primeras investigaciones, se habría originado a raíz de un incidente de tránsito.
Ese episodio ocurrió sobre la avenida Victoria Ocampo y quedó registrado por cámaras y teléfonos celulares. Las imágenes muestran cómo la víctima pierde el equilibrio tras recibir un empujón y cae sobre la calzada justo cuando circulaba un automóvil, que termina embistiéndolo. El joven fue trasladado a un centro asistencial privado y posteriormente recibió el alta médica al no presentar lesiones de gravedad.
La sucesión de estos hechos generó preocupación entre vecinos y comerciantes de sectores vinculados a la actividad nocturna. Si bien no existen datos oficiales que vinculen ambos casos, la coincidencia temporal reavivó las discusiones sobre la seguridad en zonas de concentración de público durante los fines de semana.
Desde distintos sectores remarcan que Playa Grande y el corredor de la calle Olavarría constituyen algunos de los espacios más visitados de Mar del Plata, especialmente durante la noche. Por ese motivo, cada episodio de violencia adquiere una fuerte repercusión pública y suele derivar en pedidos de mayores controles preventivos y presencia policial.