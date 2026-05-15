El exfutbolista Néstor Ortigoza quedó involucrado en una pelea ocurrida durante el fin de semana en un boliche de la localidad bonaerense de El Talar y tuvo que ser retirado del lugar por personal de seguridad.
Video: Néstor Ortigoza protagonizó una pelea en un boliche y fue retirado por seguridad
El exjugador quedó involucrado en un confuso episodio ocurrido durante el fin de semana en un local nocturno de El Talar, donde intervino personal del establecimiento tras un altercado con varias personas.
El episodio ocurrió en Tropitango Bailable y, según trascendió, el exjugador habría intervenido en medio de una discusión relacionada con su pareja, Rocío Oliva.
Cómo comenzó el conflicto
De acuerdo con distintas versiones sobre lo sucedido, la situación empezó con una discusión dentro del local bailable y fue escalando hasta derivar en empujones, forcejeos y golpes.
En las últimas horas se difundió un video de casi tres minutos donde puede verse parte del altercado y la participación de Ortigoza en medio de un grupo numeroso de personas.
Las imágenes también muestran la intervención del personal de seguridad, que utilizó punteros láser verdes para intentar abrirse paso entre la multitud y controlar el conflicto.
La intervención de los patovicas
Según relató Rocío Oliva, el exmediocampista reaccionó luego de que ella fuera tomada del cuello por un integrante de seguridad del boliche.
Ortigoza y Oliva coincidieron en señalar que la reacción del exfutbolista se produjo en un intento por defenderla. Además, el exjugador sostuvo que algunos efectivos también habían tenido actitudes inapropiadas con una amiga del grupo.
La contextura física del exjugador complicó la tarea de contención y, finalmente, cinco integrantes de seguridad debieron retirarlo del lugar mientras intentaban reducirlo.
Posibles acciones legales
Tras el episodio, tanto el boliche como la pareja analizan iniciar acciones legales relacionadas con lo ocurrido durante la pelea.
El hecho tomó mayor repercusión luego de que Rocío Oliva declarara públicamente que había sido maltratada dentro del establecimiento.
Ortigoza, de 41 años, tuvo pasos destacados como futbolista en San Lorenzo y Argentinos Juniors. Además, integró la dirigencia de San Lorenzo durante la presidencia de Marcelo Moretti.
La causa judicial que enfrenta
El exfutbolista mantiene además una causa abierta por violencia de género tras una denuncia presentada por su exesposa, Lucía Cassiau.
Inicialmente, Ortigoza había impulsado una denuncia vinculada a presuntos hechos de violencia contra sus hijos y tenencia de armas. Sin embargo, el caso tomó otro rumbo después de que Cassiau difundiera en redes sociales videos donde se observaban agresiones verbales y físicas.