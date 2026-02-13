Crisis en Boedo

De ídolo a suspendido: San Lorenzo le quitó a Ortigoza sus derechos como socio

La medida rige de inmediato y le impide participar de la vida política y social del club durante los próximos doce meses. El Tribunal de Ética aplicó el rigor del estatuto tras los episodios de público conocimiento que involucran al exdirigente.