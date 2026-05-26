Una situación de máxima tensión se vivió dentro de un comercio cuando una mujer ingresó al lugar con la intención de reclamar por una supuesta mala atención recibida por parte de una familiar. Sin embargo, el intercambio verbal subió de tono y terminó en una pelea física que quedó registrada por cámaras y luego se viralizó en redes sociales.
Neuquén: quiso defender a su hermana por la mala atención y terminó a los golpes dentro de un negocio
Una mujer fue al negocio para reclamar por una situación que había vivido su hermana, pero la discusión con una empleada escaló rápidamente y el episodio quedó grabado.
Según trascendió, el conflicto comenzó luego de que la hermana de la protagonista realizara una compra en el local y quedara molesta por el trato recibido durante la atención. Ante esa situación, la mujer decidió regresar al negocio para pedir explicaciones.
Al llegar al lugar, inició una conversación con una empleada para manifestar su descontento. En los primeros segundos el reclamo parecía desarrollarse dentro de un clima de discusión, aunque rápidamente la tensión empezó a crecer.
De acuerdo con las imágenes que circularon posteriormente, el intercambio pasó de los cuestionamientos a una confrontación cada vez más intensa. En medio del cruce, ambas mujeres terminaron involucradas en una pelea física delante de otras personas presentes en el comercio.
La situación generó sorpresa entre los clientes que estaban en el lugar y que intentaron intervenir para evitar que el episodio siguiera escalando. Parte del momento quedó captado por cámaras de seguridad y comenzó a difundirse en redes sociales.
Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre posibles denuncias o medidas posteriores al incidente, aunque el episodio volvió a abrir el debate sobre cómo una situación cotidiana puede derivar en un enfrentamiento inesperado.