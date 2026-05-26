Lo que debía ser una jornada de encuentro y tradición terminó empañado por un violento episodio en Berazategui. En medio del Festival Folclórico y Desfile Cívico-Tradicionalista organizado por el municipio, dos jinetes protagonizaron una pelea a rebencazos frente a cientos de personas que asistían al evento por el 25 de Mayo.
Video: dos jinetes se pelearon a rebencazos en plena celebración del 25 de Mayo
Un episodio de violencia interrumpió los festejos patrios en Berazategui y quedó registrado por vecinos que asistían al desfile tradicionalista junto a sus familias.
El incidente ocurrió sobre la avenida 14, donde se desarrollaba el tradicional desfile de caballos como parte de los festejos patrios. La secuencia quedó registrada en distintos videos grabados por vecinos y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.
El enfrentamiento quedó grabado
Según muestran las imágenes difundidas, una discusión entre ambos hombres escaló rápidamente hasta derivar en una agresión física mientras permanecían montados a caballo.
En los videos se puede observar cómo los jinetes comienzan a golpearse con los rebencazos ante la sorpresa de familias, vecinos y asistentes que seguían el desfile tradicionalista. Mientras algunas personas intentaban intervenir para frenar la pelea, otras registraban el momento con sus teléfonos celulares.
La persona que grabó una de las secuencias expresó su indignación mientras transmitía el episodio en vivo. “Preparar el caballo todo el año, para que un día como hoy, 25 de Mayo, hagan estas cosas”, comentó. Luego agregó: “Siempre igual”.
Qué se sabe del incidente
Hasta el momento, no trascendieron oficialmente las causas que originaron el conflicto ni se informó si hubo personas demoradas tras el episodio.
El enfrentamiento ocurrió durante una jornada organizada para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, que incluía espectáculos folclóricos, propuestas culturales y el tradicional desfile de agrupaciones gauchas.
De una fiesta patria a una escena viral
La pelea terminó desplazando el foco de los festejos y generó repercusión en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron lo sucedido en un evento pensado para toda la familia.
El desfile tradicionalista formaba parte de las actividades centrales organizadas en Berazategui por el 25 de Mayo, pero las imágenes del enfrentamiento entre los jinetes terminaron dominando la conversación pública y viralizándose rápidamente.