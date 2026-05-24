El aniversario número 90 del Obelisco de Buenos Aires tuvo un momento especial con el recuerdo de Mirtha Legrand, quien sorprendió al revelar que estuvo presente durante la inauguración del emblemático monumento en 1936. La histórica conductora compartió anécdotas de aquella jornada y volvió a despertar interés sobre su extensa trayectoria pública y su vínculo con distintos momentos de la historia argentina.
Mirtha Legrand recordó la inauguración del Obelisco en su 90° aniversario: “Yo estuve ahí”
La conductora evocó un episodio de su infancia durante los homenajes por los 90 años del Obelisco porteño. Sus recuerdos volvieron a conectar a “La Chiqui” con uno de los símbolos más representativos de la ciudad de Buenos Aires.
El comentario de “La Chiqui” surgió en medio de las celebraciones realizadas por el aniversario del Obelisco, uno de los íconos urbanos más reconocidos de la ciudad de Buenos Aires. Con naturalidad, la conductora recordó que siendo apenas una niña asistió junto a su familia a la inauguración del monumento levantado sobre la avenida 9 de Julio.
“Yo estuve ahí”, expresó durante su programa televisivo, en una intervención que rápidamente generó repercusión en redes sociales y medios de espectáculos. El episodio volvió a poner en escena la singular conexión de Mirtha Legrand con distintas etapas de la vida política, social y cultural del país.
El recuerdo de una Buenos Aires muy distinta
El Obelisco fue inaugurado el 23 de mayo de 1936 durante la intendencia de Mariano de Vedia y Mitre, en el marco de los festejos por los 400 años de la primera fundación de Buenos Aires. Diseñado por el arquitecto Alberto Prebisch, el monumento se transformó con el paso del tiempo en uno de los principales símbolos porteños.
Cuando fue construido, el entorno urbano era muy diferente al actual. La avenida 9 de Julio recién comenzaba su proceso de transformación y el centro porteño todavía mantenía una fisonomía marcada por edificios bajos y tránsito mucho menos intenso.
Mirtha Legrand recordó haber asistido al acto inaugural junto a familiares y evocó la magnitud que tenía el evento para la ciudad en aquel momento. La conductora nació en 1927, por lo que tenía apenas nueve años cuando el monumento fue presentado oficialmente.
A lo largo de su carrera, la actriz y conductora fue construyendo una figura pública atravesada por décadas de historia argentina. Desde la época dorada del cine nacional hasta los grandes cambios políticos y culturales del país, su presencia en medios de comunicación se extendió durante generaciones.
El recuerdo del Obelisco volvió a reflejar precisamente esa permanencia pública. En redes sociales, numerosos usuarios destacaron el valor simbólico de que una figura contemporánea pueda relatar en primera persona un acontecimiento ocurrido hace nueve décadas.
El Obelisco, por su parte, mantiene un fuerte peso cultural dentro de Buenos Aires. Además de funcionar como atractivo turístico, suele convertirse en escenario de celebraciones deportivas, movilizaciones políticas, actos culturales y homenajes públicos.
Los homenajes por los 90 años del monumento
Durante los últimos días se realizaron distintas actividades para conmemorar el aniversario del Obelisco. Las celebraciones incluyeron propuestas culturales, intervenciones urbanas y recorridos históricos destinados a repasar el origen y la evolución del monumento.
Autoridades porteñas y especialistas en patrimonio urbano remarcaron el valor histórico y arquitectónico de la estructura, que con sus 67 metros de altura continúa siendo uno de los puntos más fotografiados y reconocibles del país.
A lo largo de estas nueve décadas, el Obelisco atravesó diferentes debates urbanos. Incluso, pocos años después de su construcción, existieron proyectos para demolerlo debido a cuestionamientos estéticos y técnicos. Sin embargo, con el tiempo terminó consolidándose como un emblema indiscutido de la ciudad.
El recuerdo compartido por Mirtha Legrand aportó además un componente emotivo a las celebraciones. La conductora suele referirse con frecuencia a distintas experiencias personales vinculadas a momentos históricos argentinos, algo que forma parte de su estilo televisivo y de la relación construida con el público durante décadas.
Actualmente, a sus 99 años, continúa encabezando programas de televisión y participando activamente de la agenda mediática nacional. Su figura permanece asociada tanto al espectáculo como a la memoria colectiva de distintas generaciones.
La repercusión de sus palabras volvió a demostrar el interés que despiertan sus recuerdos personales y la dimensión simbólica que adquirió su trayectoria dentro de la cultura argentina.
Mientras el Obelisco celebra nueve décadas como ícono porteño, el relato de Mirtha Legrand sumó una mirada singular sobre un episodio histórico que todavía permanece vivo en la memoria de una de las personalidades más reconocidas de la televisión nacional.