Historia y televisión

Mirtha Legrand recordó la inauguración del Obelisco en su 90° aniversario: “Yo estuve ahí”

La conductora evocó un episodio de su infancia durante los homenajes por los 90 años del Obelisco porteño. Sus recuerdos volvieron a conectar a “La Chiqui” con uno de los símbolos más representativos de la ciudad de Buenos Aires.