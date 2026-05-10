Mirtha Legrand regresó este fin de semana a la conducción de su histórico programa televisivo luego de permanecer varias semanas alejada de la pantalla por un cuadro de bronquitis.
Mirtha Legrand volvió a su programa tras recuperarse de una bronquitis
Después de tres semanas alejada de la televisión por problemas de salud, la conductora retomó las grabaciones de “La noche de Mirtha” en eltrece. Se mostró de buen ánimo y agradeció el cariño del público durante su recuperación.
La conductora retomó las grabaciones de “La noche de Mirtha” en los estudios de eltrece y fue recibida con expectativa tanto por su equipo de trabajo como por seguidores que siguieron de cerca las novedades sobre su salud.
La vuelta de la conductora de 99 años se produjo después de tres semanas de reposo médico. Durante ese período, la diva suspendió sus tradicionales “mesazas” televisivas y debió reducir notablemente sus apariciones públicas para recuperarse del problema respiratorio que la afectó a fines de abril.
En las imágenes difundidas desde el canal se la pudo ver sonriente, acompañada por colaboradores y visiblemente recuperada. Según trascendió, la conductora manifestó su deseo de volver cuanto antes al trabajo y seguir al frente del ciclo que conduce desde hace décadas en la televisión argentina.
El problema de salud que la alejó de la televisión
El cuadro de salud de Mirtha Legrand había generado preocupación entre televidentes y figuras del espectáculo luego de que se conociera que debía suspender temporalmente las grabaciones de su programa.
De acuerdo con la información difundida por medios nacionales, la conductora sufrió una bronquitis provocada por una afección respiratoria que requirió tratamiento médico y varios días de reposo. Durante ese tiempo permaneció alejada de las cámaras y limitó sus actividades públicas.
Su hija, Marcela Tinayre, había sido una de las encargadas de transmitir tranquilidad sobre el estado de salud de la conductora. En distintas declaraciones explicó que la recuperación avanzaba favorablemente y que el principal deseo de Mirtha era regresar a su programa.
Durante la ausencia de la diva, el histórico ciclo televisivo no salió al aire en algunas emisiones, mientras crecían las especulaciones sobre la fecha de regreso. La noticia de su vuelta fue finalmente confirmada durante la última semana, cuando se informó que retomaría las grabaciones habituales.
La reaparición pública se produjo este viernes en los estudios de eltrece. Allí fue fotografiada al ingresar al canal con un look elegante en tonos claros y acompañada por integrantes de su producción. Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y programas de espectáculos.
El regreso de una figura histórica de la televisión
La vuelta de Mirtha Legrand tuvo amplia repercusión en el ambiente artístico y televisivo. La conductora mantiene una de las trayectorias más extensas y reconocidas de la televisión argentina, con programas que forman parte de la historia de los medios nacionales.
Desde hace décadas, sus almuerzos y cenas televisivas reúnen a figuras de la política, la cultura, el espectáculo y el deporte. Su estilo de entrevistas y la continuidad de sus ciclos la convirtieron en una de las personalidades más influyentes de la pantalla argentina.
Para esta nueva emisión de “La noche de Mirtha”, la producción confirmó una mesa integrada por actores y figuras del espectáculo, entre ellos Elena Roger, Juan Leyrado, Mariano Martínez y Fernanda Metilli.
El regreso también generó numerosas reacciones de afecto por parte del público. En redes sociales, seguidores de distintas generaciones celebraron la recuperación de la conductora y destacaron su vigencia en la televisión argentina.
En distintas oportunidades, Mirtha Legrand manifestó que el trabajo representa una parte fundamental de su vida cotidiana. Incluso durante los últimos años, pese a distintos problemas de salud, continuó al frente de sus programas y mantuvo una intensa agenda pública.
La conductora retomó ahora sus actividades con normalidad y continuará al frente de sus tradicionales programas de los fines de semana en eltrece. Su regreso marca además el retorno de uno de los ciclos más emblemáticos de la televisión argentina, que continúa vigente después de más de cinco décadas al aire.