La histórica conductora y figura emblemática del espectáculo argentino, Mirtha Legrand, será distinguida por el Rey Felipe VI con la Cruz de Oficial de Isabel la Católica. El reconocimiento llega como homenaje a sus más de ocho décadas de trayectoria en el cine y la televisión, consolidándola como una de las personalidades más influyentes de la cultura argentina.
La corona española distinguirá a Mirtha Legrand por su trayectoria en cine y TV
La histórica conductora argentina recibirá la Cruz de Oficial de Isabel la Católica, un reconocimiento otorgado por el Rey Felipe VI por su aporte cultural y sus más de ocho décadas de carrera artística.
La distinción forma parte de una de las máximas honorificaciones civiles otorgadas por España. La Cruz de Isabel la Católica se entrega a personas que realizan aportes significativos al fortalecimiento de los vínculos entre el país europeo y la comunidad internacional. El reconocimiento puede ser recibido tanto por ciudadanos españoles como extranjeros.
Según informó el medio español LOC, de El Mundo, la conductora ya conocía la decisión de la corona tras una conversación con el embajador español Joaquín María de Arístegui.
Ceremonia postergada
En un principio, la entrega iba a realizarse durante abril en el Palacio Salas Dodero, sede de la embajada española ubicada en el barrio porteño de Palermo Chico. Sin embargo, el acto finalmente fue reprogramado y se concretará en las próximas semanas.
La nueva distinción internacional se suma a otro importante reconocimiento recibido por la diva en 2022, cuando fue homenajeada con la Orden Nacional de la Legión de Honor en la Embajada de Francia.
Raíces ligadas a España
La relación de Mirtha Legrand con España también tiene un fuerte componente familiar. Su padre, José Martínez Fernández, era oriundo de Andalucía y llegó a la Argentina cuando tenía apenas tres años. Por el lado materno, Rosa Suárez García contaba con ascendencia española y brasileña.
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