Esta noche, la alfombra roja del Hotel Hilton de Buenos Aires será testigo de uno de los momentos más esperados de la televisión abierta argentina. Tras un arduo debate en su círculo íntimo que mantuvo en vilo al ambiente artístico, la legendaria conductora Mirtha Legrand confirmó de último momento que asistirá a la gala de los Premios Martín Fierro 2026.
Mirtha Legrand confirmó su presencia en los Martín Fierro 2026
"La Chiqui" impuso su deseo ante las dudas de su círculo íntimo y finalmente dirá presente esta noche en el Hotel Hilton.
El evento se celebrará este lunes 18 de mayo a partir de las 21:00 horas, contará con la conducción de Santiago del Moro y será transmitido en vivo por la pantalla de Telefe.
La intimidad de una decisión dividida
La incógnita sobre la participación de "La Chiqui" en la máxima fiesta de la televisión nacional generó intensas discusiones a puertas cerradas dentro de su familia. Aunque existieron firmes posturas de algunos integrantes en contra de que "la abuela" se expusiera a las exigencias físicas y emocionales de una velada de tal magnitud, finalmente no hubo consenso familiar y prevaleció la voluntad de la diva.
El ferviente deseo de Mirtha de compartir la noche con sus pares se impuso por sobre cualquier reparo, inclinando la balanza de manera definitiva hacia el "sí".
Alta costura para una noche inolvidable
Fiel a su inconfundible elegancia y al misticismo que la caracteriza, la célebre conductora ya tiene todo listo para deslumbrar a los presentes y a los televidentes. Según trascendió desde su entorno directo, Mirtha seleccionó minuciosamente dos exclusivos cambios de vestuario para lucir a lo largo de la gala: un diseño de alta gama confeccionado por la firma Iara Alta Costura y otro a cargo de su histórico referente en el mundo de la moda, el diseñador Claudio Cosano.
La presencia de Legrand no solo aporta el prestigio habitual de su figura, sino que también añade una enorme expectativa en el plano competitivo de la televisión abierta. "La Chiqui" se encuentra nominada en la reñida categoría de Labor Periodística Femenina por su destacada labor en La Noche de Mirtha (El Trece), terna en la que competirá directamente con reconocidas profesionales del medio como Carolina Amoroso y Soledad Larghi.
Asimismo, la ceremonia guardará un condimento familiar muy especial, ya que el ciclo Almorzando con Juana (El Trece), conducido por su nieta Juana Viale, también busca alzarse con una estatuilla en el rubro de Interés General, sumando emociones para toda la dinastía televisiva.
La confirmación de Mirtha Legrand garantiza por anticipado el que promete ser el momento más emotivo y significativo de una noche consagrada a galardonar la producción de la temporada anterior. Con su asistencia, la diva santafesina demuestra una vez más que su compromiso y pasión por el espectáculo argentino se mantienen inalterables, consolidándose nuevamente como el alma indiscutible de los premios Martín Fierro.