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Martín Fierro de televisión: cuándo es y quiénes compiten en cada categoría

La televisión abierta argentina se prepara para su gran noche con la confirmación de todos los nominados, en una edición que tendrá a La voz ausente como la producción más destacada y una fuerte competencia entre realities, ficciones y programas de entretenimiento.

Premios Martín Fierro de Televisión: todos los nominados y detalles. Premios Martín Fierro de Televisión: todos los nominados y detalles.
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Los premios Premios Martín Fierro 2026 se celebrarán el próximo sábado 18 de mayo en el Hotel Hilton Buenos Aires, donde se reconocerán las producciones más destacadas de la televisión abierta nacional. La ceremonia contará con la conducción de Santiago del Moro y se emitirá a través de Telefe.

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Los nominados se dieron a conocer en el programa A la Barbarossa, con la participación de Georgina Barbarossa y el presidente de APTRA, Luis Ventura.

Entre los contenidos más destacados de esta edición sobresale La voz ausente, basada en la obra de Gabriel Rolón, que lidera la lista. Le sigue MasterChef Celebrity Argentina con siete menciones, mientras que La Voz Argentina, A la Barbarossa y Otro día perdido reúnen cinco nominaciones cada uno.

premios martin fierro“La voz ausente” fue el programa más mencionado, seguido por “MasterChef Celebrity”.

Lista completa de nominados

Ficción:

AMIA (Telefe)

La voz ausente (El Trece)

Tafí Viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Periodístico:

Camino a Casa (Telefe)

GPS (América)

Opinión pública (El Nueve)

Noticiero diurno:

Arriba Argentinos (El Trece)

El Noticiero de la Gente (Telefe)

Telenueve al Mediodía (El Nueve)

Noticiero nocturno:

América Noticias (América)

Telefe Noticias (Telefe)

Telenoche (El Trece)

Musical:

Hay música siempre (TV Pública)

La Peña de Morfi (Telefe)

Pasión de Sábado (América)

Planeta Nueve (El Nueve)

Humorístico / actualidad:

La noche perfecta (El Trece)

Las chicas de la culpa (El Trece)

Polémica en el bar (América)

Magazine:

A la Barbarossa (Telefe)

Cortá por Lozano (Telefe)

Nara que ver (El Nueve)

Te Veo (Net TV)

Con Carmen (El Nueve)

Entretenimiento:

Ahora caigo (El Trece)

Buenas noches, familia (El Trece)

Pasapalabra (Telefe)

Big Show:

La Voz Argentina (Telefe)

Medianoche con Jey (El Nueve)

Otro día perdido (El Trece)

Reality:

Cuestión de peso (El Trece)

MasterChef Celebrity (Telefe)

Gran Hermano (Telefe)

Gastronomía:

Ariel en su salsa (Telefe)

Escuela de cocina (El Nueve)

Qué mañana (El Nueve)

Jurados:

Betular, De Santis y Martitegui (MasterChef Celebrity)

Drago, Ramírez, Martínez, Wirtz, Bachor y Pucheta (Bienvenidos a ganar)

Lali, Miranda!, Luck Ra y Pastorutti (La Voz Argentina)

Mejor actor:

César Bordón

Luciano Cáceres

Gustavo Garzón

Benjamín Vicuña

Mejor actriz:

Gimena Accardi

Paloma Contreras

Susú Pecoraro

Jazmín Stuart

Revelación:

Laura Grandinetti

Ian Lucas

Sofía Gonet

Director no ficción:

Claudio Cuscuela

Fernando Emiliozzi

Christian Fontán

Panelista femenina:

Marcela Feudale

Edith Hermida

Natalie Weber

Analía Franchín

Mariana Brey

Panelista masculino:

Martín Candalaft

Ceferino Reato

Luis Bremer

Paulo Kablan

Producción integral:

La Voz Argentina

Otro día perdido

MasterChef Celebrity

Telefe Noticias

Interés general:

Almorzando con Juana

El Diario de Mariana

Los profesionales de siempre

Sálvese quien pueda

LAM

Lape Club Social Informativo

Conducción masculina:

Darío Barassi

Iván de Pineda

Guido Kaczka

Santiago del Moro

Nico Occhiato

Conducción femenina:

Moria Casán

Pamela David

Verónica Lozano

Karina Mazzocco

Wanda Nara

Mariana Fabbiani

Georgina Barbarossa

La nueva edición de los Premios Martín Fierro 2026 reunirá a las principales figuras y producciones del medio en una ceremonia que reflejará el pulso actual de la pantalla chica, con fuerte presencia de realities, ficción nacional y formatos de entretenimiento.

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