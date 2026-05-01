Los premios Premios Martín Fierro 2026 se celebrarán el próximo sábado 18 de mayo en el Hotel Hilton Buenos Aires, donde se reconocerán las producciones más destacadas de la televisión abierta nacional. La ceremonia contará con la conducción de Santiago del Moro y se emitirá a través de Telefe.
Martín Fierro de televisión: cuándo es y quiénes compiten en cada categoría
La televisión abierta argentina se prepara para su gran noche con la confirmación de todos los nominados, en una edición que tendrá a La voz ausente como la producción más destacada y una fuerte competencia entre realities, ficciones y programas de entretenimiento.
Los nominados se dieron a conocer en el programa A la Barbarossa, con la participación de Georgina Barbarossa y el presidente de APTRA, Luis Ventura.
Entre los contenidos más destacados de esta edición sobresale La voz ausente, basada en la obra de Gabriel Rolón, que lidera la lista. Le sigue MasterChef Celebrity Argentina con siete menciones, mientras que La Voz Argentina, A la Barbarossa y Otro día perdido reúnen cinco nominaciones cada uno.
Lista completa de nominados
Ficción:
AMIA (Telefe)
La voz ausente (El Trece)
Tafí Viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
Periodístico:
Camino a Casa (Telefe)
GPS (América)
Opinión pública (El Nueve)
Noticiero diurno:
Arriba Argentinos (El Trece)
El Noticiero de la Gente (Telefe)
Telenueve al Mediodía (El Nueve)
Noticiero nocturno:
América Noticias (América)
Telefe Noticias (Telefe)
Telenoche (El Trece)
Musical:
Hay música siempre (TV Pública)
La Peña de Morfi (Telefe)
Pasión de Sábado (América)
Planeta Nueve (El Nueve)
Humorístico / actualidad:
La noche perfecta (El Trece)
Las chicas de la culpa (El Trece)
Polémica en el bar (América)
Magazine:
A la Barbarossa (Telefe)
Cortá por Lozano (Telefe)
Nara que ver (El Nueve)
Te Veo (Net TV)
Con Carmen (El Nueve)
Entretenimiento:
Ahora caigo (El Trece)
Buenas noches, familia (El Trece)
Pasapalabra (Telefe)
Big Show:
La Voz Argentina (Telefe)
Medianoche con Jey (El Nueve)
Otro día perdido (El Trece)
Reality:
Cuestión de peso (El Trece)
MasterChef Celebrity (Telefe)
Gran Hermano (Telefe)
Gastronomía:
Ariel en su salsa (Telefe)
Escuela de cocina (El Nueve)
Qué mañana (El Nueve)
Jurados:
Betular, De Santis y Martitegui (MasterChef Celebrity)
Drago, Ramírez, Martínez, Wirtz, Bachor y Pucheta (Bienvenidos a ganar)
Lali, Miranda!, Luck Ra y Pastorutti (La Voz Argentina)
Mejor actor:
César Bordón
Luciano Cáceres
Gustavo Garzón
Benjamín Vicuña
Mejor actriz:
Gimena Accardi
Paloma Contreras
Susú Pecoraro
Jazmín Stuart
Revelación:
Laura Grandinetti
Ian Lucas
Sofía Gonet
Director no ficción:
Claudio Cuscuela
Fernando Emiliozzi
Christian Fontán
Panelista femenina:
Marcela Feudale
Edith Hermida
Natalie Weber
Analía Franchín
Mariana Brey
Panelista masculino:
Martín Candalaft
Ceferino Reato
Luis Bremer
Paulo Kablan
Producción integral:
La Voz Argentina
Otro día perdido
MasterChef Celebrity
Telefe Noticias
Interés general:
Almorzando con Juana
El Diario de Mariana
Los profesionales de siempre
Sálvese quien pueda
LAM
Lape Club Social Informativo
Conducción masculina:
Darío Barassi
Iván de Pineda
Guido Kaczka
Santiago del Moro
Nico Occhiato
Conducción femenina:
Moria Casán
Pamela David
Verónica Lozano
Karina Mazzocco
Wanda Nara
Mariana Fabbiani
Georgina Barbarossa
La nueva edición de los Premios Martín Fierro 2026 reunirá a las principales figuras y producciones del medio en una ceremonia que reflejará el pulso actual de la pantalla chica, con fuerte presencia de realities, ficción nacional y formatos de entretenimiento.