La música argentina volverá a celebrar uno de sus momentos más importantes del año con la nueva edición de los Premios Gardel. La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas confirmó el listado completo de nominaciones para 2026, con una escena que refleja diversidad de géneros, cruces estilísticos y proyección internacional.
Quiénes son los artistas nominados a los Premios Gardel 2026
Este miércoles se conoció el listado total de candidatos en las 53 categorías, con figuras consagradas y nuevas voces que marcarán el pulso de la música argentina.
Entre los favoritos aparecen Cazzu, Lali, Milo J, Babasónicos y Marilina Bertoldi, quienes competirán por Álbum del Año. La ceremonia se realizará el 26 de mayo y reunirá a figuras consagradas junto a nuevas generaciones.
Álbum del Año
Latinaje – Cazzu
No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
La Vida Era Más Corta – Milo J
Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
Canción del Año
"Advertencia" – Babasónicos
"Niño" – Milo J
"Mejor que vos" – Lali & Miranda!
"Con Otra" – Cazzu
"Favorita" – Angela Torres
"El gordo" – Marilina Bertoldi
"Querida Yo" – Yami Safdie, Camilo
"Fresh" – Trueno
"#Tetas" – Ca7riel & Paco Amoroso
Principales categorías y nominados
La amplitud de géneros vuelve a ser protagonista en esta edición, con una fuerte presencia del urbano, el pop y el rock, pero también del folklore, el tango y la música experimental.
Grabación del Año:
"In the City" – Charly García & Sting
"Niño" – Milo J
"Mejor que vos" – Lali & Miranda!
Ingeniería de Grabación:
Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
A tres días de la tierra – Eruca Sativa
La Vida Era Más Corta – Milo J
Mejor Álbum Artista de Rock:
Marilina Bertoldi
Santiago Motorizado
Richard Coleman
Fernando Ruiz Díaz
Fito Páez
Mejor Álbum Urbano:
Gotti B – Tiago PZK
Quimera – María Becerra
166 (Deluxe) retirada – Milo J
Saturación pop – Ysy A
Lamba – FMK
Mejor Álbum Pop:
Olivia Wald
Zoe Gotusso
Diego Torres
Lali
Angela Torres
Juan Ingaramo
Emilia
Mejor Álbum de Hip Hop / Rap:
Little Boogie & Stereo
Bhavi
Neo Pistea
Veeyam
Trueno
Paulo Londra
Mejor Álbum Grupo de Rock:
Divididos
Indios
Eruca Sativa
Airbag
Babasónicos
El Mató a un Policía Motorizado
Lista completa de nominados
A continuación, el detalle completo de todas las categorías:
Incluye ternas de folklore, tango, jazz, música clásica, electrónica, infantil, instrumental, reggae, pop alternativo, rock pesado, videoclip, producción, colaboración, canción por género y nuevo artista, entre otras. La edición 2026 abarca más de 50 categorías, consolidando a los premios como el principal reconocimiento de la industria musical argentina.
Entre los nombres que más se repiten en distintas categorías aparecen Milo J, Lali, Trueno y Bizarrap, reflejando el dominio de la escena urbana, aunque también conviven artistas históricos como Charly García y propuestas emergentes.
La categoría Mejor Nuevo Artista presenta una fuerte renovación generacional, mientras que las ternas técnicas, como producción e ingeniería, destacan el crecimiento profesional de la industria.
Una premiación que anticipará tendencias
Los Premios Gardel no solo reconocerán lo mejor del último año, sino que también marcarán el pulso de lo que vendrá. La combinación de artistas consagrados y nuevas voces consolida una escena en constante evolución.
La ceremonia del 26 de mayo se perfila como una noche clave para entender hacia dónde se dirige la música argentina, con una industria cada vez más diversa, exportable y conectada con el mundo.