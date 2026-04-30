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Quiénes son los artistas nominados a los Premios Gardel 2026

Este miércoles se conoció el listado total de candidatos en las 53 categorías, con figuras consagradas y nuevas voces que marcarán el pulso de la música argentina.

Todos los nominados a los Premios Gardel 2026.Todos los nominados a los Premios Gardel 2026.
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La música argentina volverá a celebrar uno de sus momentos más importantes del año con la nueva edición de los Premios Gardel. La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas confirmó el listado completo de nominaciones para 2026, con una escena que refleja diversidad de géneros, cruces estilísticos y proyección internacional.

Entre los favoritos aparecen Cazzu, Lali, Milo J, Babasónicos y Marilina Bertoldi, quienes competirán por Álbum del Año. La ceremonia se realizará el 26 de mayo y reunirá a figuras consagradas junto a nuevas generaciones.

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Álbum del Año

Latinaje – Cazzu

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

La Vida Era Más Corta – Milo J

Cuerpos, vol.1 – Babasónicos

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

Canción del Año

"Advertencia" – Babasónicos

"Niño" – Milo J

"Mejor que vos" – Lali & Miranda!

"Con Otra" – Cazzu

"Favorita" – Angela Torres

"El gordo" – Marilina Bertoldi

"Querida Yo" – Yami Safdie, Camilo

"Fresh" – Trueno

"#Tetas" – Ca7riel & Paco Amoroso

Los artistas favoritos de esta temporada.Los artistas favoritos de esta temporada.

Principales categorías y nominados

La amplitud de géneros vuelve a ser protagonista en esta edición, con una fuerte presencia del urbano, el pop y el rock, pero también del folklore, el tango y la música experimental.

Grabación del Año:

"In the City" – Charly García & Sting

"Niño" – Milo J

"Mejor que vos" – Lali & Miranda!

Ingeniería de Grabación:

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

A tres días de la tierra – Eruca Sativa

La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Álbum Artista de Rock:

Marilina Bertoldi

Santiago Motorizado

Richard Coleman

Fernando Ruiz Díaz

Fito Páez

Mejor Álbum Urbano:

Gotti B – Tiago PZK

Quimera – María Becerra

166 (Deluxe) retirada – Milo J

Saturación pop – Ysy A

Lamba – FMK

Mejor Álbum Pop:

Olivia Wald

Zoe Gotusso

Diego Torres

Lali

Angela Torres

Juan Ingaramo

Emilia

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap:

Little Boogie & Stereo

Bhavi

Neo Pistea

Veeyam

Trueno

Paulo Londra

Mejor Álbum Grupo de Rock:

Divididos

Indios

Eruca Sativa

Airbag

Babasónicos

El Mató a un Policía Motorizado

Lista completa de nominados

A continuación, el detalle completo de todas las categorías:

Incluye ternas de folklore, tango, jazz, música clásica, electrónica, infantil, instrumental, reggae, pop alternativo, rock pesado, videoclip, producción, colaboración, canción por género y nuevo artista, entre otras. La edición 2026 abarca más de 50 categorías, consolidando a los premios como el principal reconocimiento de la industria musical argentina.

Entre los nombres que más se repiten en distintas categorías aparecen Milo J, Lali, Trueno y Bizarrap, reflejando el dominio de la escena urbana, aunque también conviven artistas históricos como Charly García y propuestas emergentes.

La categoría Mejor Nuevo Artista presenta una fuerte renovación generacional, mientras que las ternas técnicas, como producción e ingeniería, destacan el crecimiento profesional de la industria.

Una premiación que anticipará tendencias

Los Premios Gardel no solo reconocerán lo mejor del último año, sino que también marcarán el pulso de lo que vendrá. La combinación de artistas consagrados y nuevas voces consolida una escena en constante evolución.

La ceremonia del 26 de mayo se perfila como una noche clave para entender hacia dónde se dirige la música argentina, con una industria cada vez más diversa, exportable y conectada con el mundo.

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