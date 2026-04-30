Este 30 de abril, el mundo se rinde ante el ritmo y la improvisación para celebrar el Día Internacional del Jazz, una fecha establecida por la UNESCO para destacar el papel de este género como herramienta de unidad, diálogo y libertad. En Santa Fe, una ciudad con una raíz jazzística profunda y una escena local vibrante, la efeméride resuena con especial fuerza entre músicos, centros culturales y melómanos.
Por qué este 30 de abril se celebra el Día Internacional del Jazz
Establecida por la UNESCO para promover el diálogo cultural y la paz, esta fecha resuena de forma especial en nuestra ciudad, cuna de grandes ensambles y un semillero de talentos que mantiene viva la llama de la improvisación en la región.
El jazz como lenguaje universal
La celebración, instaurada en 2011 por iniciativa del legendario pianista Herbie Hancock, Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO, no solo busca homenajear a los grandes maestros como Louis Armstrong o Miles Davis, sino también promover los valores democráticos que el jazz encarna. "El jazz no es solo música; es una forma de ser, una forma de pensar", solía decir la inolvidable Nina Simone, reforzando la idea de que este género nacido en Nueva Orleans es, en esencia, un motor para la paz y la integración cultural.
Figuras destacadas del jazz internacional se reunirán el 30 de abril en Chicago para participar en el All‑Star Global Concert con motivo del Día Internacional del Jazz. El concierto, que este año celebra su decimoquinta edición, reúne a artistas de renombre y a públicos de todo el mundo para reafirmar el poder del jazz como motor de diálogo intercultural, unidad e intercambio artístico.
Sin embargo, esta celebración se extiende por todo el mapa: en Argentina, ciudades como Rosario, Córdoba y Buenos Aires han programado ciclos especiales, jams y clínicas para conmemorar la jornada.
Corazón del jazz en el Litoral
Nuestra ciudad tiene motivos de sobra para sumarse a este festejo. Con instituciones clave como la Santa Fe Jazz Ensamble y eventos con historia como el Festival de Jazz de Santa Fe (que recientemente celebró su 26ª edición), la capital provincial se consolida como un faro del género en la región.
Referentes locales como Cacho Hussein y Rubén Carughi han sido fundamentales en mantener viva la llama de la improvisación en las salas santafesinas. Cabe recordar que Santa Fe cuenta incluso con su propia efeméride local, el "Día del Jazz Santafesino" (25 de octubre), en homenaje a aquella mítica velada de 1975 en la Alianza Francesa que marcó un antes y un después en la escena local.
Más allá de las fronteras y los idiomas, el jazz continúa demostrando su vigencia como un lenguaje universal que celebra la individualidad dentro de la armonía colectiva. En tiempos de fragmentación, la improvisación nos enseña que escuchar al otro es el primer paso para crear algo nuevo y trascendente.