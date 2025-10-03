El Festival de Jazz de Santa Fe celebra su edición N° 26

Valentín Iván González
En el tercer fin de semana de octubre la ciudad podrá disfrutar de una nueva edición del famoso acontecimiento jazzero. Con tres escenarios distintos y una grilla llena de artistas locales.
El 17, 18 y 19 de octubre se llevará a cabo el festival de Jazz. El tradicional evento de la ciudad de Santa Fe celebra la edición número 26 con tres días a puro swing.
Contará con tres sedes principales para el desarrollo de las propuestas musicales.
Entre ellas, el Foro Cultural UNL, el Centro Cultural Provincial y la Casa de la Cultura.
Todas las actividades son con entrada libre y gratuita.
A continuación, la programación de los días y horarios de las distintas funciones:
El viernes 17 de octubre, en el Foro Cultural UNL (Sala Cello) a las 17 se realizará el taller de improvisación vocal por Mariana Iturri; docente; arregladora; cantante y flautista de la ciudad de Buenos Aires. Luego de la actividad, se entregarán certificados de asistencia.
En cuanto a los conciertos del primer día, a las 21 tocará el Ensamble Vocal Litoral Jazz. Integrado por: Gise Trento, Zoe Calvo, Roma Acosta y Betina Briasco (voces). En la sección rítmica y armónica: Javi Casenove (batería), Nacho Acosta (bajo), Manu Ruatta (guitarra), Mariana Iturri (voz) y Francisco Lo Vuolo (piano).
Respecto a la programación del fin de semana. El sábado 18 de octubre, también en el Foro Cultural (Sala Cello). Mariana Iturri dará el taller de improvisación vocal a las 11 . La jornada matutina comenzará con el workshop de la cantante, para aquellas personas que no pudieron asistir en la primera instancia.
A partir de las 19, el Centro Cultural Provincial recibe a la Big Band del Santa Fe Jazz Campus.
El proyecto educativo que comenzó allá por el año 2019, se hará presente con el ensamble mayor constituido por alumnos y alumnas del campus y dirigido por el docente y trompetista Pedro Casís.
Luego del conjunto estudiantil, el cuarteto formoseño de Guillermo Acs será la segunda banda de la noche. Por último, La Santa Fe Jazz Ensamble cerrará el segundo día del festival bajo la dirección de Rubén Carughi.
Para el domingo 19 de octubre, el Festival de Jazz finalizará su edición N° 26 en la Casa de la Cultura con la disposición habitual: dos escenarios ubicados a los laterales de la Casa.
Escenario A
Comenzando a las 17 con la actuación de Pepi Dallo Grupo. Conformado por reconocidos músicos de la ciudad: Seba López (guitarra), Cristian Bortoli (contrabajo), Gonzalo Díaz (batería).
A las 19 tocará Grupo del Sur integrado por Víctor Malvicino (saxo y flauta traversa), Pablo Díaz (piano), Mariano Ferrando (bajo) y Solano Quaglia (batería).
Daniel Maza Cuarteto tocará a las 21 y será el último ensamble del escenario A. En su formación: Daniel Maza (bajo y voz), Leandro “Pitu” Marquesano (piano), Fabián “Sapo” Miodownick (batería), Agostina Bertozzi (percusión).
Escenario B
En el escenario B estarán presentes dos de los espacios culturales más importantes en los últimos años en la ciudad de Santa Fe y Paraná. Fomentando la cultura jazzística entre los jóvenes de la región.
A las 18: la Jam de Racing (Paraná) y a las 20 la Jam de los Miércoles.
