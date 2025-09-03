Gustavo Telesmanich muestra su "Pulsión" creativa

El baterista y compositor rosarino, de gran trayectoria, presentará el álbum debut de su proyecto personal, con obras de su autoría inspiradas en los procesos de la vida y la naturaleza. En diálogo con El Litoral, el artista repasó el devenir de esas ideas que se fueron encarnando en melodías de jazz contemporáneo y en formación de cuarteto.
El Grupo: Jorge Palena (contrabajo), Juan Manuel Oviedo (guitarra), Telesmanich (batería, percusión y coros) y Tomás Bozzano (piano). Foto: Gentileza Nano Pruzzo
Gustavo Telesmanich Grupo lanza su álbum debut “Pulsión” el 5 de septiembre de 2025. El material, integrados por composiciones del propio Telesmanich, fue grabado en vivo en julio de 2023 en Godzila Studios (Roldán, Santa Fe), con grabación y mezcla de Martín Actis y masterización de Andrés Mayo. Será editado por el sello Club del Disco.
Además del líder del proyecto en batería, percusión, coros y composición, la formación se integra con Jorge Palena en contrabajo, Tomás Bozzano en piano y Juan Manuel Oviedo en guitarra.
Desde la producción, comentan el disco: “Concebido como una exploración sonora inspirada en los procesos naturales de la vida, que tiene a la naturaleza como eje conceptual. Las composiciones, en formato cuarteto, combinan la espontaneidad del jazz contemporáneo con un sutil toque de world music. El disco propone una escucha profunda e íntima, plena de texturas y espacios”. Este lanzamiento fue precedido por dos singles, “Alas” y “Pulsión”, tema que le da título al disco.
A lo largo de su carrera, Gustavo Telesmanich ha explorado géneros como el rock, el funk, la música para teatro y el folclore, colaborando en este último con artistas como Juanjo Cura. Esta diversidad ha enriquecido su lenguaje musical, hoy reflejado en sus composiciones de jazz contemporáneo, donde fusiona texturas y ritmos en un lenguaje propio.
En ese recorrido, ha participado en diversos proyectos junto a referentes del jazz y la música contemporánea, como Julio Kobryn, Leonardo Piantino, Mariano Ruggieri, Juan Cruz de Urquiza, Carlos Daniel Lastra, Carlos Michelini y Juan Pablo Arredondo, entre otros.
Anticipando la salida, conversó con El Litoral sobre el camino que lo llevó a crear esta música y el grupo humano que la interpreta.
La portada del álbum, con foto de Nano Pruzzo, editado por Club del Disco. Foto: Gentileza CDD
Proceso interior
-“Pulsión”, que es el primer disco tuyo, con tu propio grupo, después de muchos años de haber tocado con un montón de artistas, de haber tenido un cuarteto que tocaba standards. ¿Cómo nació la idea cómo fue empezar a darle forma a este proyecto propio?
-En 2018, como bien decías, formé un cuarteto que tocamos standards de jazz, de grandes compositores; eso me dio un impulso a querer también probar algunas composiciones humildemente mías, dentro de la estructura del jazz.
Tocamos por dos años con mi cuarteto; y en 2020 se frenó el mundo por la pandemia: todo se paró, el cuarteto quedó ahí, tras los últimos shows que habíamos tocado en 2019.
Siempre tuve ganas de componer: tenía algunas ideas ya en 2019; mientras estaba en el cuarteto había probado algunas cosas, había probado con otras formaciones alguna composición mía. Pero nunca quedó como para registrarse.
La pandemia fue un momento de un estado presente, no me quedaba otra: ni ir ni para adelante ni para atrás. Entonces me puse a componer: ya tenía unas dos ideas, tenía una o dos canciones también. El título se llama “Pulsión” porque es algo que me iba surgiendo en medio de ese mundo parado: algo que no podía dejar de hacer. A eso le llamo yo la pulsión de vida, era como que me llevaba. Pero mientras tanto empezaba a descubrir muchas cosas, noticias que no estaban buenas. Dentro de eso yo me alimentaba y decía: “Bueno, seguí con esto”. Ese es el tema del título.
Cuando se empezaron a abrir algunas restricciones, y empezar a salir, me contacté con Jorge Palena, contrabajista: le pasé unas maquetas, unas músicas que ya tenía armada; y le gustó, me dijo que quería ser parte del proyecto. Empezamos a hablar, me dio para seguir componiendo: creo que compuse cinco temas en ese entonces.
Luego hablé con Tomás Bozzano, le pasé también la música, porque la había maqueteado toda, la había grabado como un demo, y también la escribí. Y le gustó el proyecto.
Cuando se pudo empezar a ensayar, me contacté con Juan Manuel Oviedo, un gran amigo, y se sumó naturalmente a este proyecto. Ahí es donde yo empiezo a probar esta música: en los demos andaba todo bárbaro (risas), sonaba todo bien. Pero cuando lo trasladé a los músicos, me sorprendí de esta pulsión: se corrigió muy poquito de la música.
Agradezco al grupo humano, y de mis grandes amigos y músicos que están en el grupo, porque ellos embellecieron mucho más la música. Uno puede escribir música, componer, pero después está en la interpretación de cada uno, que le pueda poner esa cuota de cada instrumento.
Agradezco mucho al grupo, a Tomás, a Jorge y a Juan, esta metodología de trabajo que yo quería expresar de alguna manera; de lo que sentía con estas composiciones que tienen que ver con los tiempos de la vida. En no adelantar ningún proceso ni retrasar, porque considero que nada de eso se puede hacer en la vida. Entonces un poco en los ensayos se trataba de conectar con eso, y trabajar la música desde ahí. Creo que humildemente en cierta parte se logró: gracias a ellos, que pudieron captar eso a su modo.
Cada título de cada tema hace referencia a un proceso de la vida: hay un tema que se llama “Alas”, que ya salió como sencillo, que tiene que ver con la admiración de las alas de las aves, los pájaros. Luego esta “Pulsión”, que es el sencillo que resume un poco un impulso genuino que todos tenemos por expresar, y eso da el título al álbum también.
Hay uno que se llama “Despertar”, que tiene que ver con un nuevo día, un amanecer, un proceso de vida; todos los días son diferentes, tenemos algo diferente que vivir en cada día, y que esa oportunidad está.
Hay un tema que se llama “Centro”, que es un poco la búsqueda del equilibrio de la vida, que a veces lo perdemos. Hay una parte del tema que se genera un ruido, un desequilibrio; y después el centro aparece naturalmente, como confiando en esos procesos naturales de la vida. Y hay varios temas más que hacen referencia un poco a ese proceso.
Sensaciones y melodías
-¿Cómo se aterrizan estos procesos de la vida y la naturaleza a la hora de la composición concreta, de convertir las ideas en música?
-Lo siento a veces como una imagen, los títulos de los temas. Algunos que no tienen una imagen visual de alguna materia, es una sensación que siento de explayarme con una melodía; a lo mejor, no sé, contemplando el vuelo de un ave.
Ahí me pongo a componer qué me sugiere eso, un estado. Empiezo a construir desde esa sensación, sin entrar en misticidades, sino que es una cuestión de admiración y de cómo poder procesar eso en la música. En principio me pongo a tocar las melodías, que como baterista.. bueno estamos desde otro lugar (risas), haciendo ruido; y eso también fue un desafío para mí. Estuvo muy contento de poder hacerlo, como una parte que me salía y lo tenía que sacar.
-El primer sencillo que salió fue “Alas”. ¿Por qué lo elegiste como carta de presentación?
-El tema empieza con unos tiempos muy tranquilos, comienza con espacios, con texturas. Y creo que eso es más o menos lo que refleja el grupo, en los tiempos de cómo nos conocimos, en los tiempos de trabajo. Fue todo un hermoso proceso, y esa presentación de ese tema me gusta muchísimo: lo siento como una calma.
Fue todo un proceso, primero para mí, y después poder lograr que a los chicos también les guste y que ellos puedan aportar su gran cuota. Lo recibí de igual manera: con una calma, una contemplación. Por eso elegí ese primer tema como nacimiento de este proyecto.
Captura de esencia
-Hablabas de ese momento donde lo que vos habías pensado en tu cabeza y grabado en maqueta se convirtió en orgánico en el toque de los músicos. Elegiste grabarlo en vivo dentro del estudio, tocando todos juntos, ¿Cómo surgió esa idea?
-Siempre quise captar esa energía en vivo. También dentro de una estructura del jazz que me gusta como se ha captado esa energía siempre en los discos; y en la música popular también, de todo de todo país: tocarla y registrarla en vivo.
Acá en Rosario estuve buscando varios lugares para que se pueda dar, y dimos con un hermoso estudio que está un poquito afuera de Rosario, en la ciudad de Roldán, que se llama Godzila Studios; tuvo la todas las condiciones para que podamos grabar en vivo y que esa energía se pueda captar al modo de un proceso de creativo calmo, tranquilo, sin apuros.
Esa una condición que se dio en Godzila: que está fuera de Rosario, que tiene un parque, un lugar donde no hay ruido, no hay automóviles, nada de eso. Queríamos estar tranquilos como para poder generar eso en la música: eso suma también, Esa fue la elección, creo que se pudo lograr en gran parte lo orgánico de lo que queríamos.
-La grabación y mezcla estuvo a cargo de Martín Actis, Andrés Mayo se encargó del mastering. ¿Cuál sentís que fue el aporte de ellos al sonido final del álbum?
-A Martín lo elegí porque es un gran técnico, ingeniero, acá en Rosario: ya lo conocía hace años. Con él hicimos un gran trabajo de pruebas de audio, de microfoneo, previo a llegar al estudio también probamos algunas cuestiones de sonido. Eso me gusta, porque no fue sólo ir al estudio, “rec” y grabar; sino que él también escuchó los demos, escuchó la propuesta, y de alguna manera también fue parte del grupo; me encantó trabajar con él la grabación y la mezcla.
En principio yo quería llevar a masterizar la música por fuera de quien lo había grabado; porque quería algo fresco, algo que salga del mismo estudio y donde se hizo la mezcla. Y di con Andrés Mayo, le pasé la música y le encantó. Y más allá de eso también técnicamente daban las condiciones muy bien para que llegue a él y que pueda dar el OK, que él quiera hacer el trabajo: eso se lo agradezco muchísimo.
Lo que más rescato es que a él le haya gustado y hecho un trabajo increíble de masterización. Es un referente para mí dentro de Argentina y el mundo también: Andrés es muy reconocido por masterizar discos de Spinetta, Charly García, entre otros muchísimos artistas que admiramos.
-Este material sale de la mano de Club del Disco. ¿Qué qué significa que este sello te está acompañando y también potenciando la difusión?
-Siempre me identifiqué con la música que ellos editan: hay una línea musical que me identifica también a mí, de artistas manera emergentes; y siempre quise presentar mi propuesta al sello. Cuando les presenté la propuesta, les encantó.
Para mí todo esto fue una pulsión, porque se iba dando de manera muy natural: estaba intencionado a los lugares donde yo quería ir, pero después a medida que todo se iba dando... El sello se copó y tuvo ganas de editar el álbum; abrió una nueva agencia en Europa: eso está bueno para que la música se viralice. Así que muy contento de estar y pertenecer al sello Club del Disco.
El día después
-¿Cómo sigue una vez que esté en la calle?
-Sale el viernes 5 de septiembre, y vamos a presentar esta música en vivo (el álbum completo) el 3 de octubre en Rosario, en Lavardén. Para empezar tenemos esa fecha, y también empezar a generar nuevas fechas de presentación en donde se pueda ir; nos gustaría ir mucho a Santa Fe.
Estamos viviendo el presente, pero también con muchas ganas de que cuando salga el disco se den cosas naturalmente.
-Fue un proceso de varios años. En el medio de todo esto y después de la grabación, ¿hay ideas nuevas como para más material?
-Sí, hay ideas nuevas: tengo algunas composiciones que no están terminadas. Ahora toda esta energía está puesta en esta salida de álbum, pero creo que otra “Pulsión 2” puede haber (risas). No sé cómo se llamará, pero sí, con muchas ganas de eso.
A la vez siento que tiene que ser algo nuevo y diferente: no quiero hacer el mismo proceso, sino que siento que va a ser otro y va a estar buenísimo.
-Esperemos que sea distinto. que no incluya otra pandemia en el medio.
-No, que no me inspire una pandemia (risas). Pero en realidad no me inspiró la pandemia, sino que fue una pulsión.
