Se lanza el viernes 5

Gustavo Telesmanich muestra su "Pulsión" creativa

El baterista y compositor rosarino, de gran trayectoria, presentará el álbum debut de su proyecto personal, con obras de su autoría inspiradas en los procesos de la vida y la naturaleza. En diálogo con El Litoral, el artista repasó el devenir de esas ideas que se fueron encarnando en melodías de jazz contemporáneo y en formación de cuarteto.