El lenguaje de los cuerpos

Por qué este 29 de abril el mundo celebra el Día Internacional de la Danza

En esta fecha, la comunidad artística global conmemora el nacimiento de Jean-Georges Noverre, el gran reformador del ballet. En un presente marcado por la incertidumbre, la danza se reafirma como una herramienta de empatía, resistencia y verdad que une a todas las culturas bajo un mismo idioma: el movimiento.