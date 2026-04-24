El jueves pasado, en El Quincho de Chiquito, la concejala Silvina Cian, con el acompañamiento del presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile, presentaron una nueva edición del Ciclo de Talleres de Formación Artística, una propuesta que se consolida por tercer año consecutivo en la ciudad.
Estilización Folclórica para abrir el Ciclo de Talleres de Formación Artística
La bailarina y coreógrafa, que trabajó recientemente con Campi y Dani La Chepi en “Papá por siempre” y viene de girar por Italia con Los Potros Malambo, dictará esta propuesta abierta a toda la comunidad dancística el 2 de mayo. Antes charló con El Litoral sobre su recorrido y conexión con las raíces.
El ciclo tiene como objetivo democratizar el acceso a la formación cultural, generando oportunidades concretas para bailarines, músicos, intérpretes, docentes y gestores culturales santafesinos. En sus ediciones anteriores, más de 200 participantes formaron parte de estos espacios, consolidando redes, intercambiando saberes y fortaleciendo la escena artística local.
Propuesta
El ciclo comenzará el sábado 2 de mayo con un taller de danza de Estilización Folclórica, a cargo de Maia Roldán Anconetani; el mismo está destinado a bailarines y estudiantes de danzas folclóricas y contemporáneas. Será de 16 a 19, en el Liceo Municipal Antonio Fuentes del Arco (Dique II, Puerto de Santa Fe), en el marco del Día Internacional de la Danza,
La programación 2026 prevé otras distintas instancias formativas a lo largo del año:
-Junio: Conversatorio con Silvia Majul sobre nuevas narrativas y el cine en el folclore argentino.
-Agosto: Taller de Raíz Folclórica, en el Mes del Folclore.
-Septiembre: Taller de música y vocalidad a cargo de Nilda Godoy, en homenaje a Ariel Ramírez.
-Octubre: Espacio de formación sobre derechos de intérprete y circulación de obras, en homenaje a Carlos Guastavino.
El presidente del Concejo, Sergio “Checho” Basile, valoró esta iniciativa que le acercó la concejala Cian: “Desde un primer momento decidimos apoyarla porque creemos en un Estado presente que garantice el acceso a la formación y acompañe a quienes hacen de la cultura su proyecto de vida”.
Silvina Cian ponderó que “la formación constituye una herramienta clave para potenciar el desarrollo profesional del sector. La cultura es trabajo, es desarrollo y el Estado tiene que acompañar a quienes crean y generan oportunidades”, sostuvo la concejala. “El folclore es identidad, es una forma de nombrarnos como comunidad y de transmitir aquello que nos constituye”, señaló Cian.
En relación a su taller, Roldán le comentó a El Litoral: “Vamos a estar compartiendo una clase para toda la comunidad dancística: no solo de folclore, sino todo el que se quiera sumar. Vamos a estar haciendo un poco de trabajo técnico, de habitar el cuerpo desde la técnica, desde la conciencia. Y desde ese lugar abordar estos tonos más folclóricos, estos estilos más folclóricos dentro del cuerpo, y cómo desde la técnica llegamos a la expansión, a un cuerpo expresivo”. También agradeció a Cian y a Antonela Scotta “por promover el arte folclórico en la ciudad”.
Recorrido
-Venís de una casa donde se enseñaba folclore, después te desarrollaste como bailarina en otros géneros. ¿Cómo fue el recorrido que hiciste, y cómo lo llevás a la clase?
-Nací en Laguna Paiva en un estudio de danza; así que sí: soy una persona que desde muy niña ve gente bailar folclore y todo lo que genera; cómo esta expresión le hace tan bien a la gente. De hecho eso para mí era la vida real, y todo lo otro, la escuela, era otra cosa. Para mí la vida real era la alegría con la que yo veía a la gente moverse adentro de mi casa.
Después crecí, seguí con ballet en Laguna Paiva, con Silvana Avellaneda: una gran maestra de profesión, ella me dio ese camino de la danza clásica. Después seguí formándome con Betty Sture en Santa Fe.
Hasta que se dio la posibilidad de entrar a Martín Fierro (dirigido por Ariel Sosa) cuando era chica: primero a los 14, no daba. Volví a los a los 16, porque recién ahí se podía, para ir a los certámenes, al Pre Cosquín. También antes fui al instituto de Hugo Ifrán, donde también aprendí un montón sobre danzas tradicionales.
Desde ahí ya me fui a Buenos Aires e hice un montón de cosas que nada que ver. Siempre la vida me llevaba ahí por una cosa o otra; siempre conectada con el folclore, nunca lo dejé.
En 2022 mi mamá tuvo un tema de salud y me tuve que volver: si estaba viviendo afuera, viajando. Y la vida, así sin querer, me fue llevando cada vez más a nuestra raíz. Un amigo (Alexis Ledesma) me llamó para ir a trabajar a su ballet de folclore, Amerindanza; a crear una obra para el Pre Cosquín. y así fue todo dándose.
Como en la actualidad, que vengo de ensayar con el Ballet del (Teatro) San Martín: me convocaron para montar una obra folclórica: re feliz con cómo todo se mueve.
-Se están abriendo las puertas a estas estilizaciones contemporáneas de nuestra música, que por ahí era una deuda que había.
-Sí: el folclore es el saber del pueblo, y creo que este pueblo también se mueve distinto, o que cada uno puede encontrar su forma. Y la estilización es un poco eso: traer el folclore, lo que amamos, a una posibilidad expresiva distinta.
Es muy interesante como los jóvenes están yendo cada uno por su camino, probando cosas. Es muy lindo lo que pasa: se nota cuando está la esencia y de ahí deriva en otras cosas.
Proyectos
-¿De qué se trata lo del San Martín?
-Es muy loco, muy hermoso encontrarme en ese espacio que uno tanto admira: son bailarines increíbles, es la gran compañía contemporánea de la Argentina.
-¿Quién te convocó?
La directora, Andrea Chinetti. Es una propuesta más popular: es en el hall, una obra corta, de 20, 25 minutos. Nos convocaron a dos coreógrafas jóvenes: la otra es Georgina Seva, que tiene un lenguaje más street, más del hip-hop, más urbano; y yo más estilo folclórico, aunque también lo voy a voy a fusionar con afro.
-¿Cómo se llama el espectáculo?
-Todavía no lo sé, estoy dando vueltas (risas), porque imagínate que es mucha presión.
-¿Para estrenar cuándo?
-Esto se estrena el 12 de junio, en el hall del Teatro San Martín. Y también en mayo empiezo a ensayar una obra de “Santos Vega” en el Cervantes: me estoy dejando el pelo largo, porque tengo que ser más “folclórica” (risas). Feliz también con esa propuesta: las audiciones fueron zapatear, boleadoras.
-Estuviste viajando recientemente.
-Estuve de gira en Italia; la idea era hacer Italia e Israel, pero por todo lo de la guerra se bajó Israel, una lástima. Pero sí, estuvimos en Italia, una locura: muy hermoso llevar nuestra danza allá.
-¿Qué llevaron?
-La obra de Los Potros Malambo, compañía dirigida por Javier e Isaac Gardella, que se llama “Freedom”. Tiene sus momentos estilizados, pero toda la esencia es folclórica. Así que re felices con estar bailando una chacarera, una zamba, un escondido en otro país: increíble.
-Es más habitual que vayan compañías que lleven tango, lo ciudadano, que los ritmos de las provincias.
-Creo que el folclore ya está esparcido por todos lados; obvio que la cotidianidad está dispuesta en algunos lugares, pero ya acá también: acá hay peña los miércoles y se llena de jóvenes. Ahora estoy como coreógrafa en “Papá por siempre”, una comedia musical, y en esa esquina se arma peña todos los jueves.
El jueves pasado estuvo Cuti (Carabajal), un jueves lo vi a Roberto. El folclore está en todos lados, sólo que tiene sus sucuchos (risas). En una juntada, ¿qué más lindo que juntarse y cantar zambas y chacareras?
-Contás que estuviste como coreógrafa en “Papá por siempre”, protagonizada por Campi (Martín Campilongo) y Dani La Chepi (Daniela Viaggiamari) ¿Cómo fue ese trabajo?
-Ahora termina, en mayo. Fue hermoso: ellos son todos intérpretes increíbles, son actores, cantantes; la obra no iba a tener danza, de hecho en la audición no hubo danza. Y de repente caí yo y bueno, vamos a bailar, chicos (risas). La mejor, ellos re predispuestos, han re laburado.
Fue hermoso porque (para mí en particular) tiene todo un trasfondo muy lindo: la familia y cómo se transforma. Pero que el amor está, y que importante es estar. La formación del amor de familia. Así que muy lindo todo.