A cargo de Maia Roldán Anconetani

Estilización Folclórica para abrir el Ciclo de Talleres de Formación Artística

La bailarina y coreógrafa, que trabajó recientemente con Campi y Dani La Chepi en “Papá por siempre” y viene de girar por Italia con Los Potros Malambo, dictará esta propuesta abierta a toda la comunidad dancística el 2 de mayo. Antes charló con El Litoral sobre su recorrido y conexión con las raíces.