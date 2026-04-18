En el Mercado Progreso

Comienza el ciclo "Música en el Mercado" 2026 con una potente grilla regional

La Municipalidad de Santa Fe presenta la primera fecha de la temporada hoy sábado 18 a las 20. Tras un exhaustivo proceso de selección, el escenario abre con los shows de Corsita, Rocío Delech, Gurí Ramos y Ananá. La entrada es libre y gratuita.