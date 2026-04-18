Hoy sábado el Mercado Progreso (Balcarce 1635) vuelve a encender sus luces para dar inicio a Música en el Mercado, el ciclo que por segundo año consecutivo se consolida como el epicentro de la escena sonora de la región.
Comienza el ciclo "Música en el Mercado" 2026 con una potente grilla regional
La Municipalidad de Santa Fe presenta la primera fecha de la temporada hoy sábado 18 a las 20. Tras un exhaustivo proceso de selección, el escenario abre con los shows de Corsita, Rocío Delech, Gurí Ramos y Ananá. La entrada es libre y gratuita.
La programación, que se desarrollará todos los sábados hasta noviembre, es el resultado de una convocatoria abierta que buscó promover una agenda cultural diversa, equilibrada y representativa de los nuevos lenguajes locales y nacionales.
Una selección con sello profesional
La cartelera 2026 fue definida por un jurado especializado integrado por Vanina Medina (Producción del Mercado Progreso), Federico Teiler (La Mediateca Municipal) e Ignacio Amarillo (periodista especializado). El equipo seleccionó a 24 proyectos titulares y ocho suplentes, contemplando tanto a músicos del Área Metropolitana como a residentes a más de 75 km.
Durante la jornada de apertura, se realizará la entrega formal de certificados de participación a todos los proyectos seleccionados que integrarán la programación a lo largo de este año.
Los sonidos de la primera fecha
La inauguración propone un recorrido sonoro que atraviesa el rock de garaje, la fusión urbana y la canción contemporánea:
Corsita: Este trío de rock nacido en Santo Tomé e integrado por Agustín Leyendeker, Dante Riego y Manuel Orellana, apuesta por un sonido ruidoso y urgente. Con una base directa de bajo, guitarra y batería, sus canciones exploran riffs que esquivan la línea recta y voces ásperas, definiéndose como un “combustible para no oxidarse”.
Rocío Delech: Cantante, compositora y guitarrista con una sólida formación en música popular. Su propuesta solista se nutre del pop, el rock y la canción contemporánea, combinando una profunda sensibilidad interpretativa con la frescura de la escena emergente actual.
Gurí Ramos: Músico y productor entrerriano con más de una década de trayectoria. Llega para presentar su álbum “Dualidad”, una propuesta que fusiona folk rock, funk y elementos de la música urbana junto al colectivo de sesionistas Asteroigollo B.B.
Ananá: Cantautora y multi-instrumentista venezolana. Tras su paso por Buenos Aires, donde produjo su disco “Todo Pasa” (nominado a los Premios Pepsi 2023), su música ofrece una mixtura de folclore e indie rock influenciada por figuras como Natalia Lafourcade y Mon Laferte.
Como es habitual en este espacio, el público podrá disfrutar de un patio gastronómico y un ambiente pensado para toda la familia.