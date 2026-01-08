#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Helvecia

Mujeres entrenaban en un club y terminaron a las piñas

Una de las involucradas terminó inconsciente y debió ser trasladada al Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe. Se investiga el episodio que afortunadamente sólo terminó con lesiones leves.

Una decena de mujeres participaron del violento incidente. Captura de videoUna decena de mujeres participaron del violento incidente. Captura de video
Seguinos en
Por: 

Una práctica de fútbol femenino que se desarrollaba el pasado martes por la noche en la ciudad de Helvecia, cabecera del departamento costero santafesino Garay, terminó con una importante gresca de la que participaron varias personas.

El incidente tuvo lugar en las instalaciones del Club Payucano, ubicado en la zona norte de la localidad.

Allí, por causas que se investigan, surgió un conflicto y las palabras dieron paso a los golpes de todo tipo.

La violenta situación comenzó entre dos mujeres, a las que luego se sumaron varias más.

Al hospital

Una de las víctimas quedó inconsciente y fue necesario su traslado de urgencia en ambulancia hasta el Hospital José María Cullen de la capital provincial.

Personal policial tomó intervención y está tratando de deslindar responsabilidades en este caso, que se caratula -en principio- como lesiones leves.

Seguinos en
#TEMAS:
Judiciales
Es viral
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro