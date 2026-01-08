Los cinco jóvenes acusados de mutilar la cara de una adolescente comparecieron ante la jueza

Un joven de 18 años y dos adolescentes punibles fueron imputados como coautores del salvaje ataque contra una muchacha de apenas 15 años ocurrido en la ciudad de San Cristóbal, el primer día del año. La víctima sufrió golpes y profundos cortes en el rostro, pero la fiscalía sostiene que en realidad los agresores intentaron quitarle la vida. A su vez, se concretó la atribución del hecho a otras dos personas menores de edad que no son punibles y también fueron parte de la emboscada.
La situación procesal de cada uno de los cinco investigados fue resuelta por la jueza Cecilia Álamo, en tres audiencias que se desarrollaron entre el lunes y el miércoles en los tribunales sancristobalenses.
La fiscal Carina Gerbaldo, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA) de la Fiscalía Regional 5, y el fiscal Emiliano Odriozola, están a cargo de la investigación y, en todos los casos, representaron al Ministerio Público de la Acusación (MPA) ante la magistrada.
Medidas
El imputado mayor de edad transitará el proceso judicial en libertad, bajo estrictas medidas alternativas. En tal sentido, se le impuso una prohibición absoluta de acercamiento y contacto por cualquier medio con la víctima y las personas de su entorno, así como con testigos y coimputados.
Además, estará al cuidado de una familiar, deberá fijar domicilio y presentarse dos veces por semana en una comisaría y no podrá salir del país, ni tener o portar armas de fuego.
En tanto, los adolescentes punibles permanecerán alojados por 90 días en un Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil, el cual es una institución de puertas cerradas.
Por último, las dos personas menores de edad que no son punibles quedaron a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Fe.
También se dio intervención a un equipo socioeducativo de Salud Mental, a fin de que adopte las medidas contempladas en la Ley de Protección Integral que sean necesarias para resguardar la integridad psíquica y física de las adolescentes investigadas, de la víctima y de terceros.
En relación a una de las jóvenes no punibles, la magistrada ordenó que en el plazo de 72 horas –contadas desde el miércoles–, el equipo de Salud Mental realice diligencias requeridas por el Juzgado Civil y Comercial, Laboral, de Resposabilidad Extracontractual y de Familia de Rafaela, a fin de evaluar la necesidad de una internación compulsiva, según lo establecido en la ley de Salud Mental.
Recaudos
“En función de que tanto la víctima como cuatro de las personas investigadas son menores de edad, se solicita a los medios de comunicación extremar los recaudos y tomar todas las precauciones necesarias para realizar una correcta difusión de información que se ajuste a la normativa local, nacional e internacional relacionada con la protección de la intimidad de personas menores de 18 años”, señaló el MPA en un comunicado.