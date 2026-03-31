Violencia escolar

Mar del Plata: una pelea por un banco terminó con un alumno internado y otro expulsado

Una discusión por un banco dentro de un aula de la Escuela Secundaria N° 38 “Rodolfo Walsh” derivó en una escena de violencia extrema: un alumno de 14 años terminó internado con fracturas en el rostro tras ser golpeado por un compañero, mientras la comunidad educativa volvió a exigir respuestas ante episodios que, según denunciaron las familias, no eran nuevos.