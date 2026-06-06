Una violenta pelea entre varios sujetos se desató este sábado, en horas de la madrugada, en las calles de Gálvez, ciudad del departamento santafesino San Jerónimo. La gresca obligó a la policía a intervenir.
Gresca a la salida de un boliche en Gálvez: dos mujeres policías lesionadas y un hombre detenido
Los incidentes ocurrieron durante la madrugada de este sábado. Un joven recibió un fuerte golpe y fue trasladado inconsciente en ambulancia al centro público de salud local.
Todo comenzó alrededor de las 5 en la intersección de Matorras y Primera Junta, en las afueras de un importante local bailable.
Una patrulla del Comando Radioeléctrico llegó hasta el lugar para poner orden, luego de varios llamados de testigos.
Cuando arribaron, los uniformados encontraron en el piso a un joven que había recibido un fuerte golpe en la cabeza. Estaba inconsciente y tuvo que ser auxiliado por un equipo de emergencias del servicio público provincial 107.
En ambulancia, la víctima fue traslada a un centro de salud local (Samco), donde se iba a evaluar la gravedad de las lesiones sufridas.
Posteriormente, policías entrevistaron a algunas personas que habían presenciado el hecho y observaron registros fílmicos para individualizar al responsable del ataque, que se había retirado caminando del lugar.
Los uniformados lo interceptaron cerca de allí y lo aprehendieron sin que opusiera resistencia.
Otra vez
Mientras la policía colaboraba para que la desconcentración de la multitud se realice de manera ordenada y segura, una “chispa” encendió un nuevo conflicto (todavía no está claro si está relacionado con el anterior).
Dos grupos de personas comenzaron a agredirse físicamente de manera salvaje, en cercanías del cruce de calles 20 de Junio y Tacuarí.
Cuando varios uniformados se acercaron para disuadir a los involucrados, uno de ellos se abalanzó sobre una de las agentes y la atacó con golpes de puño en el rostro, provocándole traumatismos y excoriaciones.
Otra compañera que se acercó para apoyarla también resultó con lesiones, pero en su mano derecha.
El agresor fue reducido poco después y, esposado, fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación por atentado y resistencia a la autoridad.