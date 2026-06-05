Escándalo en Reconquista

“No vallas a tu casa porque va a ver allanamiento”: las pruebas contra los agentes de la PDI imputados por delatores

Los agentes Ariel Sena y Estefanía Oviedo fueron encartados por encubrimiento agravado. Están sindicados por avisar a narcos barriales sobre pesquisas por microtráfico. No se descartan más detenciones.