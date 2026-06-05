Corrupción policial en el norte santafesino

Dictaron prisión preventiva para los policías de la PDI acusados de alertar a narcotraficantes en Reconquista

El juez Mauricio Martelossi dispuso la medida sin plazo para un oficial y una suboficial de la Policía de Investigaciones. Según la Fiscalía, los agentes filtraron datos de 18 allanamientos en Avellaneda, borraron pruebas e intentaron incriminar a sus propios compañeros de la fuerza.