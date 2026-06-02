El fiscal Sebastián Galleano confirmó que la Justicia rechazó en el mediodía del martes el planteo presentado por la defensa de Estefanía Evelyn Oviedo, la agente de la Policía de Investigaciones (PDI) de Reconquista detenida en el marco de una causa por presunta filtración de información vinculada a allanamientos por microtráfico.
Microtráfico: confirman la legalidad de la detención de la agente de la PDI investigada por filtrar allanamientos
Estefanía Oviedo sería imputada el viernes. Está apuntada por la delación de pesquisas que se realizarían en Avellaneda. Dos de sus colegas, que iban a las pesquisas, fallecieron en una tragedia vial en Vera.
Según explicó el funcionario judicial, la defensa había promovido un hábeas corpus correctivo y, al mismo tiempo, cuestionó la legalidad de la detención. Galleano señaló que la jueza Norma Senn le había otorgado previamente la prórroga de la detención debido a que se trata de una investigación compleja y con medidas pendientes de producción.
Durante la audiencia realizada en los Tribunales de Reconquista, presidida por el juez de Garantías, Mauricio Martelossi, la defensa intentó demostrar supuestas irregularidades en el procedimiento de detención. Sin embargo, la Fiscalía expuso ante el juez los pasos seguidos desde el momento en que se concretó la medida, incluyendo la inmediata comunicación a la judicatura y la intervención de la defensa pública hasta la designación de un abogado particular.
“Lo único que hizo la Fiscalía fue explicar todos los pasos que se habían seguido, la detención, que se le dio comunicación a la judicatura al mismo momento de la detención y todos los presupuestos legales que exige nuestro código de rito”, sostuvo Galleano.
Hábeas corpus
Respecto del hábeas corpus correctivo, el fiscal indicó que fue rechazado porque se comprobó que las condiciones de detención de Oviedo se ajustan a derecho. En ese sentido, aseguró que se están garantizando aspectos vinculados a la alimentación, higiene y contacto con sus hijos menores de edad.
Finalmente, el magistrado resolvió rechazar el planteo de la defensa y ratificar la legalidad de la detención, que continuará vigente hasta la realización de la audiencia imputativa.
“La judicatura terminó definiendo que la legalidad de la detención queda rechazada, que la detención es plenamente legal y que se encuentra plenamente vigente hasta el momento de realizarse la audiencia imputativa”, afirmó Galleano.
El fiscal consideró que la resolución judicial respalda el trabajo realizado por el Ministerio Público de la Acusación y confirmó que el próximo paso procesal será la audiencia imputativa, que se desarrollará en los próximos días, quizás el próximo viernes.
“Esto es una resolución que confirma todo el trabajo que venimos haciendo hasta el día de la fecha y nos pone ya de cara a la audiencia imputativa que va a ser realizada en los próximos días”, concluyó.
Delación
En la tarde del sábado pasado, el fiscal Galleano había ordenado la detención de la oficial de la Delegación Reconquista de la Policía de Investigaciones (PDI) identificada como Estefanía Oviedo, en el marco de una investigación por la presunta filtración de información vinculada al operativo de 18 allanamientos -en lo que se solo se secuestraron 60 gramos de cocaína y 16,4 gramos de marihuana - realizados el viernes 29 de mayo en la ciudad de Avellaneda, en una causa por microtráfico.
Los allanamientos que supuestamente filtró la numeraria policial eran exactamente a los que se dirigían los numerarios de la división investigativa de San Cristóbal que fallecieron trágicamente en el accidente sobre la Ruta Nacional 98 al oeste de Vera. En la madrugada de ese día perdieron la vida -tras chocar con el auto en el que viajaban contra un camión detenido sobre la calzada- la subcomisario Milena Martunuzzi y el subcomisario Adrian Mansilla, del área de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Cristóbal.
En las últimas horas, el efectivo policial Gastón Carruega, que permanecía internado en Reconquista con lesiones de consideración producto del impacto sufrido sobre la Ruta 98, fue derivado al Hospital “José María Cullen” de la capital provincial, con un cuadro de traumatismos, contusión pulmonar y múltiples fracturas.