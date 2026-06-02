Policías muertos en el norte

Microtráfico: confirman la legalidad de la detención de la agente de la PDI investigada por filtrar allanamientos

Estefanía Oviedo sería imputada el viernes. Está apuntada por la delación de pesquisas que se realizarían en Avellaneda. Dos de sus colegas, que iban a las pesquisas, fallecieron en una tragedia vial en Vera.