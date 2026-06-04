Supuestas delaciones en la mira

Detuvieron al jefe de calle de la PDI Reconquista y crece el escándalo por la filtración de allanamientos

El oficial A. S. fue aprehendido tras un allanamiento en su domicilio. Está sospechado de haber participado en supuestas delaciones de pesquisas por microtráfico. El sábado había sido puesta tras las rejas otra numeraria de la fuerza.