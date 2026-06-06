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Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Santa Fe

Pueblada en barrio Centenario por el presunto abuso sexual de una menor

Un centenar de vecinos provocaron graves disturbios al acusar a un hombre de abuso sexual de una menor de edad. La gente quemó cubiertas, atacó el domicilio y recién se calmó con la llegada de la policía, que detuvo a dos personas.

La policía intervino luego de un pedido de auxilio a la Central de Emergencias 911. Foto: ArchivoLa policía intervino luego de un pedido de auxilio a la Central de Emergencias 911. Foto: Archivo
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Un grave incidente ocurrió durante la noche de este viernes en el extremo sur de la ciudad de Santa Fe, más precisamente en barrio Centenario.

En la cuadra de calle Cristóbal Colón al 3400, entre Roque Saenz Peña y Vera Mujica, se agolparon decenas de vecinos enfurecidos.

La turba le apuntaba a un domicilio, dentro del cual se encontraba un hombre de 52 años al que acusaban de haber abusado sexualmente de una menor de edad.

El hombre apuntado por la multitud tiene 52 años. Foto: El LitoralEl hombre apuntado por la multitud tiene 52 años. Foto: El Litoral

La situación se desmadró, porque la gente incendió cubiertas y otros elementos en la calle, mientras apedreaba el frente de la vivienda.

Una mujer que también se encontraba en la casa llamó a la Central de Emergencias 911 para pedir auxilio.

Intervención

Poco después arribaron al lugar algunas patrullas policiales del Comando Radioeléctrico y otras reparticiones de la Unidad Regional I.

Un joven rompió una puerta de la casa, trató de robar elementos y se resistió al arresto. Foto: El LitoralUn joven rompió una puerta de la casa, trató de robar elementos y se resistió al arresto. Foto: El Litoral

La calma recién se pudo restablecer cuando llegó el apoyo del Cuerpo Guardia de Infantería. El hombre acusado fue aprehendido y trasladado a sede policial, al igual que otro joven de 19 años que provocó daños en el inmueble, trató de robar elementos del interior y se resistió al arresto.

Las actuaciones fueron remitidas al Ministerio Público de la Acusación.

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