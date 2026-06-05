Un hombre de 45 años fue imputado este viernes en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, acusado de agredir dos veces de manera brutal a su expareja.
Imputaron a un hombre por atacar dos veces a su expareja: “No te voy a dejar vivir tranquila”
Uno de los hechos ocurrió a fines del año pasado y el otro el pasado 30 de mayo. Las agresiones fueron salvajes, e incluyeron golpes de puño en el rostro de la víctima.
El acusado, cuyas iniciales son H. H. H., fue arrestado durante la madrugada de este jueves en barrio Constituyentes de la capital provincial.
Este sujeto, que vivía en situación de calle, fue interceptado por personal policial del Comando Radioeléctrico que realizaba tareas de prevención.
Los uniformados decidieron chequear su identidad y así pudieron saber que él era requerido por la justicia por dos violentos hechos.
Salvaje
El primero de los incidentes investigados sucedió el 7 de diciembre de 2025, cuando -según la denuncia- el hombre se presentó en la casa de su expareja, en calle Doldán al 6600, en barrio Nuevo Horizonte de la ciudad Santa Fe.
H. H. H. destrozó la puerta a patadas y luego se abalanzó sobre la mujer. Le pegó en distintas partes del cuerpo con sus puños y también con una cartera y un palo de amasar. Así, le ocasionó traumatismos en la mano izquierda, “con hematoma, leve deformación e impotencia funcional y fractura incompleta en extremo distal de segundo metacarpiano”.
El segundo episodio sucedió por la tarde del 30 de mayo, en barrio Sur de la capital provincial, más precisamente en el cruce de avenida General López y calle Dr. Zavalla.
Allí, según explicó en la audiencia la fiscal de la causa, la doctora Milagros Parodi, le propinó a su expareja tres golpes de puño sobre el rostro, provocándole múltiples lesiones en la la zona de ambos ojos.
Además, la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación señaló que mientras perpetraba el ataque, además le advertía a la mujer: “No te voy a dejar vivir tranquila”.
Delitos
Ante el juez José Luis García Troiano, la fiscal imputó a H. H. H. como autor de daño y lesiones leves dolosas calificadas por el vínculo y por ser cometidas por un hombre contra una mujer en contexto de violencia de género y amenazas.
Esta calificación podría agravarse, en base a resultados de nuevos peritajes relacionados con las lesiones sufridas por la víctima.
La audiencia de medidas cautelares se realizaría recién el martes de la semana que viene.