Un incidente ocurrido este viernes adentro de la Escuela Julio Migno, de barrio El Pozo de la ciudad de Santa Fe, provocó conmoción y preocupación en la comunidad educativa de ese establecimiento.
Dos alumnos de una escuela de la ciudad de Santa Fe fueron atrapados con drogas
Se trata de un adolescente de 15 años y otro de 17. Este último permanece en prisión, acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Es que dos adolescentes que son alumnos fueron atrapados adentro con varias dosis de cogollos de marihuana.
Según trascendió, los estudiantes, de 15 y 17 años, fueron denunciados por las autoridades de la escuela ante la Central de Emergencias 911.
Una patrulla policial llegó al lugar poco después y los uniformados fueron atendidos por las autoridades del establecimiento, que hicieron entrega de una bolsa con una cantidad no especificada de marihuana.
La sustancia le había sido quitada a los adolescentes, que finalmente fueron trasladados hasta la Comisaría 25a.
La propia directora escolar fue testigo del procedimiento.
Investigación
El caso quedó en manos de la Fiscalía de Menores del Ministerio Público de la Acusación, que dispuso que el muchacho de 15 años sea entregado a sus progenitores. Por otra parte, ordenó que el joven de 17 años permanezca en la seccional por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
El material secuestrado iba a ser peritado para confirmar que se tratara de cannabis sativa y determinar su peso total.
La investigación continuará para establecer el origen de la sustancia.