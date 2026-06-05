Flagrancia en Santa Fe

Quedó preso un hombre en situación de calle acusado de romper el vidrio de un auto

La medida fue dispuesta por el juez penal Leandro Lazzarini en una audiencia realizada este jueves en los tribunales de Santa Fe. El imputado, conocido como “Caloi”, fue detenido luego de sustraer elementos del interior de un vehículo estacionado en zona del Parque Garay.