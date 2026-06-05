El juez penal Leandro Lazzarini ordenó este jueves la prisión preventiva de Carlos Alberto Torres, alias “Caloi”, un hombre de 36 años que se encuentra en situación de calle y que fue detenido en flagrancia tras romper la ventanilla de un automóvil para sustraer pertenencias que se encontraban en su interior.
Quedó preso un hombre en situación de calle acusado de romper el vidrio de un auto
La medida fue dispuesta por el juez penal Leandro Lazzarini en una audiencia realizada este jueves en los tribunales de Santa Fe. El imputado, conocido como “Caloi”, fue detenido luego de sustraer elementos del interior de un vehículo estacionado en zona del Parque Garay.
La audiencia se llevó a cabo en la Sala 8 de los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Allí, la fiscal de la Oficina de Flagrancia e Investigación del Ministerio Público de la Acusación, Rosana Peresin, le atribuyó a Torres la autoría del delito de robo y solicitó que la detención que venía cumpliendo desde el momento del hecho se transformara en prisión preventiva.
Según se informó durante la audiencia oral y pública, el pedido de la fiscal fue acordado con la defensora pública Gisela Alemandri, en el marco de negociaciones que las partes mantienen para intentar arribar a un juicio abreviado que permita resolver el caso sin necesidad de realizar un debate oral.
Al hacer lugar al planteo, Lazzarini dejó expresamente aclarado que, en caso de que las conversaciones para concretar el acuerdo fracasen, la defensa podrá solicitar en cualquier momento una audiencia de revisión de las medidas cautelares impuestas.
El hecho
De acuerdo con la imputación fiscal, el episodio ocurrió el pasado 31 de mayo, alrededor de las 14.30. En esa oportunidad, Torres habría roto la ventanilla trasera izquierda de un automóvil Chevrolet Corsa gris que se encontraba estacionado sobre calle Doctor Zavalla al 3100.
Tras provocar el daño en el vehículo, el acusado se apoderó de una bolsa de compras de color negro que estaba dentro del habitáculo. En su interior había un abrigo de paño verde y un abrigo infantil rojo, elementos que pertenecían a la propietaria del automóvil.
La maniobra fue advertida y motivó la intervención policial. Poco después, agentes que habían sido comisionados al lugar lograron interceptar al sospechoso en la zona de Gobernador Vera y Santiago de Chile. Al momento de la aprehensión, Torres tenía en su poder los objetos sustraídos, que posteriormente fueron reconocidos y restituidos a la víctima.
Llamado al 911
Entre los elementos de prueba mencionados por la fiscalía para sostener la imputación se encuentran el acta de procedimiento policial, el acta de reconocimiento y entrega de los bienes recuperados, la constatación de los daños ocasionados al vehículo, el testimonio de la víctima y un informe elaborado a partir de las comunicaciones registradas por la Central de Emergencias 911.
Mientras continúan las tratativas para alcanzar un acuerdo de juicio abreviado, el imputado permanecerá privado de su libertad por disposición judicial.