Santa Fe ciudad

Condenaron al ladrón que asaltó a un jubilado en silla de ruedas en barrio Punta Norte

Reconoció haber ingresado a la vivienda de la víctima, a quien amenazó con un cuchillo para robarle electrodomésticos y herramientas. Le impusieron 5 años y medio de prisión en un juicio abreviado.