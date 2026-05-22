El Gobierno de Santa Fe licitó este viernes la construcción de la Estación Policial Centro en la ciudad capital, que se emplazará en el Parque Federal, en el sector delimitado por las calles Pedro Vittori, Luciano Torrent y Belgrano.
Abrieron los sobres para la Estación Policial del Parque Federal: cómo será la obra
La nueva infraestructura demandará una inversión superior a los $ 18.000 millones y forma parte del plan de transformación del sistema de seguridad provincial: patrullaje preventivo, la presencia territorial y la respuesta operativa durante las 24 horas.
Será la tercera infraestructura de este tipo impulsada durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro -junto con las estaciones en construcción en Parque Garay y bulevar French- y se integrará al Plan de Refuncionalización Integral del Sistema de Comisarías.
La obra cuenta con un presupuesto oficial de $ 18.057.185.501,15 y busca consolidar el nuevo esquema de despliegue policial.
Cómo será la obra
El proyecto prevé una superficie cubierta de 4.866,8 metros cuadrados y otra semicubierta de 1.279,2 metros cuadrados. La infraestructura se organizará en dos grandes componentes edilicios, diseñados para centralizar funciones operativas, administrativas y de atención ciudadana.
El primero será un edificio horizontal articulado mediante patios internos y bloques funcionales destinados a dependencias operativas, vestuarios, áreas de servicios y un auditorio. En el extremo sur se ubicará el sector de atención al público y toma de denuncias.
El diseño contempla un hall central de triple altura que ordenará la circulación de efectivos y ciudadanos. Desde allí se accederá al auditorio, con capacidad para 162 personas sentadas. Hacia el sur, el complejo incorporará un área de estacionamiento destinada a 36 móviles policiales.
El segundo bloque estará destinado al alojamiento de personal: contará con capacidad para 60 agentes distribuidos en 20 habitaciones. Además, incluirá espacios para gimnasio y comedor.
La intervención también abarcará una transformación urbana del sector del Parque Federal donde se emplazará el edificio. Entre las obras previstas figuran la apertura de la calle Luciano Torrent, nuevas dársenas de estacionamiento, veredas de hormigón, parquización con especies autóctonas, bicisendas, equipamiento deportivo y alumbrado público.
Las ofertas
Al llamado a licitación se presentaron 14 oferentes:
Pose S.A. presentó una propuesta de $ 17.039.867.854,66;
Depaoli & Trosce Constructora S.R.L., $ 23.442.690.469,45;
Werk Constructora S.R.L., $ 18.443.382.598,27;
La Unión Transitoria de empresas (UT) conformada por Dyscon S.A. - Dinale S.A., $ 16.400.000.000;
Pirámide Constructora S.A., $ 18.208.587.897,35;
Epreco S.A., $ 18.334.892.516, 57;
La UT conformada por Bauzá Ingeniería S.R.L. - E.P.C. S.A., $ 16.751.110.335,82;
La UT Ededo S.A. - Ingeniero Pedro Minervino S.A., $ 16.482.548.913,19;
EFE Construcciones S.A., $ 15.698.036.880,63;
Mundo Construcciones S.A., $ 15.603.769.845,13;
Coemyc S.A., $ 15.599.568.003,82;
La UT Capitel S.A. - Alco Ingeniería S.R.L., $ 14.728.492.690,84;
Tecsa S.A., $ 15.777.377.883,24;
Cocyar S.A., $ 15.699.168.594,04.
Declaraciones
Durante el acto, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, sostuvo que “vamos a dejar en la ciudad de Santa Fe tres estaciones policiales terminadas para que este modelo de despliegue operativo se vuelva irreversible”. En esa línea, añadió: “Esto consolida un sistema de policiamiento en calle, porque estas estaciones fueron pensadas para eso y no para otra cosa”.
El funcionario aseguró además que la transformación implica un cambio estructural en la organización policial: “Estamos dejando atrás un modelo policial obsoleto en las dos principales áreas metropolitanas”, dijo, en referencia a Santa Fe y Rosario, y vinculó esa estrategia con uno de los ejes centrales de la gestión provincial: “La policía en la calle”.
Por su parte, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, agradeció al gobernador Pullaro y al ministro Cococcioni “por cumplir con su palabra”, y valoró el cambio en materia de seguridad: “Es algo que hoy se refleja en los números”.
En tanto, el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, señaló que estas estaciones deben entenderse como herramientas para fortalecer la operatividad policial y mejorar las condiciones laborales del personal.
Del acto participaron además el secretario de la Unidad Ejecutora, Diego Leone; la vocera provincial, Virginia Coudannes; el diputado nacional Pablo Farías; el senador por La Capital, Julio Garibaldi; el jefe de Policía de la provincia, Luis Maldonado; la jefa de la Unidad Regional I, Margarita Romero; y el concejal Sergio Basile, entre otras autoridades.