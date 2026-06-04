Juicio abreviado

Condenaron al ladrón de jardín que encontró un botín inesperado y frustró el viaje de una familia de Colastiné

Aceptó una pena de 3 años, 7 meses y 20 días de prisión efectiva y fue declarado reincidente. Entre los hechos admitidos figura el ingreso a una vivienda de Colastiné Norte de donde sustrajo 30 millones de pesos, 1.100 dólares, pasaportes y visas de una familia que debía viajar ese mismo día a Estados Unidos.