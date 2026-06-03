Un joven de 20 años fue arrestado durante la madrugada de este miércoles en las calles de la ciudad de Santo Tomé, acusado de tratar de asaltar a transeúntes.
Trataba de asaltar a transeúntes con una pistola trucha y fue arrestado
El operativo fue realizado por una patrulla de Comando Radioeléctrico. El sospechoso tiene 20 años y terminó en una celda de la Comisaría de Distrito 23a.
Según pudo saberse, el procedimiento fue realizado por una patrulla del Comando Radioeléctrico que realizaba tareas preventivas y se dirigió al cruce de caslles Mosconi y Frengueli por pedido de la Central de Emergencias 911.
Alguien había llamado para denunciar que un muchacho armado había tratado de perpetrar un robo.
Atrapado
Los uniformados encontraron en las inmediaciones a un joven vestido con prendas similares a las descriptas por las víctimas.
Cuando lo requisaron, hallaron entre sus ropas una réplica de pistola.
El sospechoso fue esposado y trasladado a la Comisaría de Distrito 23a, donde quedó alojado a disposición del Ministerio Público de la Acusación.