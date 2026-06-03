La fiscalía provincial imputó por los delitos de abuso sexual con acceso carnal; femicidio agravado por el uso de arma de fuego; homicidio agravado por uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego de uso civil al único detenido por el doble crimen de Villa Amelia, registrado en la noche del pasado 21 de mayo en una vivienda de dicha localidad, ubicada unos 20 kilómetros al sudoeste de Rosario. El acusado quedó en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley (al menos 2 años) y podría ser condenado a prisión perpetua.
Quedó preso el autor del asesinato de una pareja en Villa Amelia
La fiscal imputó al único detenido por abuso sexual con acceso carnal, femicidio y homicidio agravado por arma de fuego, y portación de arma. El violento episodio ocurrió el 21 de mayo pasado.
La fiscal Noelia Navone señaló, en base a la gran cantidad de pruebas recolectadas, que los hechos ocurrieron entre las 20.17 y las 20.56 de ese jueves 21 en un domicilio de Larrea al 200, donde residían María Ester Ramírez, de 65 años y Ovidio Gamarra, de 72 años.
Según la fiscal, el hecho se dio en circunstancias en que el único detenido por el caso, Tiago Ruffinatti, llegó a la casa de las víctimas, a quienes conocía y entró sin problemas ya que iba a esa vivienda de manera habitual. Tiago estuvo aproximadamente 40 minutos en el domicilio. Una vez adentro, primero se acercó a Marta, le dio un golpe en la parte superior de la cabeza, y luego la accedió carnalmente, provocando lesiones en la zona genital. Después, utilizando una pistola calibre 22 corto, efectuó al menos un disparo que impactó en la parte posterior izquierda del tórax de la mujer, a la altura del omóplato, causándole un shock hipovolémico por hemorragia masiva de tórax que determinó su muerte. Tras esto, esparció con líquido combustible el cuerpo y utilizando un elemento de llama libre provocó la ignición, causando la carbonización con pérdida de partes blandas y óseas.
Tras esto, utilizando la pistola calibre 22 corto, disparó contra Omar Gamarra desde muy corta distancia. El hombre recibió varios impactos en distintas regiones de la cabeza, causando lesiones encefálicas graves, por las cuales fue internado en el Hospital Provincial de Rosario, donde falleció casi una semana después.
La fiscal también mencionó que llegaron hasta el imputado gracias a imágenes captadas por cámaras de videovigilancia, en las cuales se lo vio llegar, ingresar y permanecer un tiempo dentro de la vivienda. Durante un allanamiento en su casa, ubicada en calle Mendoza al 300, se incautó un arma calibre 22 corto y prendas de vestir que podrían ser las mismas a las que, según se vio en el video, llevaba puesta la noche del femicidio y homicidio. Además, Navone destacó que “todas las vainas (12) secuestradas en el lugar del hecho fueron disparadas por una sola arma, y esa arma es la que secuestramos en el domicilio” de Tiago.
El juez de Primera Instancia Aldo Bilbao Benítez dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley (al menos dos años). La fiscal mencionó además, que por pedido de la defensa de Tiago, se le realicen pericias psiquiátricas y que la pena en expectativa es prisión perpetua.