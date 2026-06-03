Tribunal de Enjuiciamiento

El Procurador rechazó el pedido de juicio político contra los jueces que absolvieron a Trigatti

El Dr. Jorge Barraguirre consideró que la denuncia presentada por el diputado Fabián Palo Oliver es prematura porque las cuestiones planteadas aún se encuentran sujetas a revisión judicial. Sostuvo que el contenido de las decisiones jurisdiccionales sólo puede dar lugar a sanciones excepcionales cuando se verifican apartamientos graves e inequívocos del derecho.