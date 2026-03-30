Recurso extraordinario

Rechazan un planteo de inconstitucionalidad y ratifican la prisión preventiva del profesor Trigatti

Por mayoría, los jueces Sergio Alvira y Matías Drivet consideraron que no hubo arbitrariedad en las decisiones cuestionadas por la defensa. El magistrado Oscar Burtnik votó en disidencia y propuso habilitar la revisión del caso.