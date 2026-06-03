Un violento incidente familiar ocurrió este miércoles, a plena luz del día, en una vivienda de la ciudad de San José del Rincón.
Discutió con su hermana, disparó una escopeta y terminó preso
Ocurrió durante el mediodía de este miércoles en la zona costera, donde el callejón Acería choca contra el terraplén del río Colastiné. Las actuaciones siguen en la Comisaría 14a.
El episodio tuvo lugar precisamente en donde el Callejón Acería intercepta al terraplén que bordea el río Colastiné.
Según trascendió, por el lugar pasaba un móvil del Comando Radioeléctrico cuando salió de una casa a su encuentro una mujer desesperada.
La vecina les contó a los uniformados que momentos antes habían discutido con su hermano y él sacó una escopeta y disparó al aire.
El estruendo provocó pánico en la mujer, que temió un desenlace peor aún.
Preso
Los policías decidieron entonces arrestar al sujeto, un hombre de 32 años, que tenía en su poder una escopeta de origen brasilero calibre 16 con un cartucho percutado en la recámara.
Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría 14a, a disposición del Ministerio Público de la Acusación.