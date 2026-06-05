Luego de casi siete años de una espera, el juicio por la muerte de Diego Román entró en la etapa final. Esta semana se realizaron los alegatos finales y el próximo lunes el juez penal Pablo Busaniche dará a conocer su veredicto.
Muerte de Diego Román: llega a su fin el juicio a los dueños de la jauría de Recreo
Fiscalía y querella ratificaron el pedido de penas de hasta 10 años de prisión para el matrimonio que tenía a los diez perros bajo su cuidado. El veredicto se conocerá el próximo lunes.
Iván Mercado Reyes y Norma Elena Vega llegaron a esta instancia acusados del delito de homicidio por ser dueños de diez perros que, según el bloque acusador, atacaron al niño de 12 años entre el 3 y el 4 de julio de 2019 en un predio rural lindero a la casa del matrimonio, en la ciudad de Recreo.
Durante el juicio, el bloque acusador buscó demostrar, a través de múltiples testigos, que las heridas de Diego fueron provocadas por canes, y que la jauría que terminó con su vida fue la compuesta por los perros de los acusados.
Para esto, se valieron de los testimonios de médicos forenses y peritos. El reconocido forense santafesino Pascual Pimpinella fue el encargado de realizar la primera autopsia, y durante el juicio confirmó que "todas las lesiones sucedieron en vida" y que la causa de muerte fue la rotura de la arteria femoral producto de un ataque de "animales depredadores".
El experto descartó tajantemente la intervención humana o el uso de armas blancas, explicando que las dentelladas y garras produjeron heridas que, por su fisonomía, pueden confundirse a simple vista con cortes netos.
Para vincular directamente a los perros de los imputados, la fiscalía presentó como prueba fundamental el hallazgo de numerosos pelos de animales en las prendas de la víctima. Tras los cotejos periciales, se encontró correspondencia con dos de los canes de la familia Reyes, uno de ellos identificado como el macho alfa de la jauría.
La fiscalía hizo hincapié en que "el ataque a Diego fue en el ámbito territorial de los canes" y que es improbable que otra jauría actuara en el mismo predio.
Homicidio
Durante los alegatos de clausura, los fiscales Andrés Marchi y Ana Laura Gioria sostuvieron que los imputados "conocían perfectamente la potencialidad agresiva y lesiva de sus perros" y que omitieron deliberadamente las medidas de seguridad básicas para evitar la tragedia.
Según la acusación, el matrimonio incumplió con una ordenanza municipal de 2010 al no contar con un cerramiento adecuado ni asegurar a los animales con bozales o cadenas, a pesar de existir antecedentes de ataques previos a vecinos de la zona.
Bajo la figura de "homicidio con dolo eventual", el bloque acusador -integrado también por las querellantes Lucrecia Fernández y Vanina Frutero- solicitó penas de 10 años de prisión para Reyes y 8 años para Vega.
De forma subsidiaria, se planteó la calificación de “homicidio culposo”, con pedidos de 5 y 4 años respectivamente, resaltando que los acusados sabían que Diego estaba desaparecido la tarde del 3 de julio en inmediaciones de su campo y no actuaron para resguardar a los animales.
Pedido de absolución
A su turno, el defensor particular Néstor Pereyra reclamó la absolución de culpa y cargo de sus clientes, argumentando la falta de responsabilidad de sus clientes en los hechos que les fueron endilgados.
Pereyra sostuvo que en Recreo existen múltiples perros sin control y que la prueba producida no vincula de forma irrefutable a los animales de los Reyes con el ataque. Además, indicó que sus clientes no faltaron a su deber de cuidado respecto a los canes ni fueron indiferentes ante un posible resultado lesivo.
El abogado también cuestionó la escena del hallazgo debido a la ausencia de sangre en el cuerpo, sugiriendo la posibilidad de que el hecho hubiera ocurrido en otro sitio.
Tras escuchar a decenas de testigos, el juez Busaniche dará a conocer su veredicto el próximo lunes 8 de junio a las 13 en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.