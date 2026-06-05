Santo Tomé

Recuperaron una motocicleta pocas horas después de haber sido robada

La intervención del Comando Radioeléctrico permitió localizar el vehículo poco tiempo después de su sustracción. La motocicleta había sido denunciada como robada en la zona de Macia y La Rioja y finalmente fue hallada abandonada, lo que posibilitó su restitución a la propietaria.