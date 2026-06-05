La rápida intervención policial permitió recuperar una motocicleta que había sido denunciada como sustraída durante la noche del jueves en la ciudad de Santo Tomé. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico, a raíz de un aviso ingresado al 911. La comunicación alertaba sobre el robo de un motovehículo ocurrido en inmediaciones de las calles Macia y La Rioja.
Recuperaron una motocicleta pocas horas después de haber sido robada
La intervención del Comando Radioeléctrico permitió localizar el vehículo poco tiempo después de su sustracción. La motocicleta había sido denunciada como robada en la zona de Macia y La Rioja y finalmente fue hallada abandonada, lo que posibilitó su restitución a la propietaria.
Al arribar al lugar señalado, los uniformados entrevistaron a una mujer de 33 años, quien relató que había dejado estacionada su motocicleta y que, al regresar momentos después, descubrió que el rodado ya no se encontraba donde lo había dejado.
Con los datos aportados por la damnificada, los agentes iniciaron recorridas preventivas por distintos sectores de la zona en procura de localizar el vehículo. Sin embargo, las primeras tareas de búsqueda no arrojaron resultados positivos.
Hallada en la vía pública
La situación dio un giro cuando el personal policial se presentó en la Subcomisaría 9ª. Allí fueron informados de que la motocicleta había sido trasladada previamente a esa dependencia luego de ser hallada abandonada en la vía pública.
Según trascendió, el rodado fue localizado por efectivos policiales junto a agentes municipales de tránsito, quienes procedieron a su resguardo y posterior traslado para preservar el vehículo y facilitar las actuaciones correspondientes.
Restitución del vehículo
Una vez confirmada la identidad de la propietaria y cumplimentados los trámites de rigor, se dio intervención a la fiscalía de turno, que dispuso las diligencias necesarias para concretar la restitución del motovehículo.
De este modo, el rodado pudo ser recuperado pocas horas después de la denuncia, permitiendo que regresara a manos de su legítima dueña mientras continúan las actuaciones tendientes a esclarecer las circunstancias del hecho.