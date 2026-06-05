Inseguridad en Santa Fe

Ola de robos en Blas Parera: comerciantes denuncian “zona liberada” y exigen seguridad

Los damnificados sostienen que la falta de presencia policial convierte a los comercios en blancos fáciles para los delincuentes. Frente a este panorama los comerciantes se han organizado a través del Centro Comercial para exigir una audiencia con los funcionarios de Seguridad.