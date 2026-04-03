Una pelea entre varias mujeres a la salida de un boliche en la ciudad de Neuquén terminó con intervención policial en plena vía pública. El hecho ocurrió durante la madrugada en una zona céntrica y fue registrado por testigos, cuyas imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales.
Pelea entre mujeres a la salida de un boliche en Neuquén
El episodio ocurrió en pleno centro de la ciudad durante la madrugada y quedó registrado en video. No hubo heridos de gravedad, pero la secuencia generó fuerte repercusión en redes sociales.
Según informaron medios locales y nacionales, el episodio se produjo en la intersección de las avenidas Argentina y Belgrano, en un sector con alta concentración de bares y locales nocturnos. Allí, al menos tres mujeres comenzaron a agredirse físicamente en medio de la calle, mientras otras personas intentaban separarlas sin éxito.
Una discusión que escaló a golpes
De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el conflicto se habría originado a partir de una discusión entre algunas de las involucradas cuando salían del local bailable. Lo que comenzó como un intercambio verbal fue escalando rápidamente hasta convertirse en una pelea con golpes de puño, empujones y tirones de cabello.
Las imágenes difundidas muestran a varias de las protagonistas en el suelo, mientras continuaban agrediéndose, en una escena que se extendió durante varios minutos. En ese contexto, otras personas —entre ellas hombres y mujeres— intentaron intervenir para frenar la situación, aunque sin resultados inmediatos.
Con el correr de los minutos, más personas se sumaron a la escena, ya sea para intentar separar o, en algunos casos, quedando involucradas en el enfrentamiento. La situación se volvió caótica y generó preocupación entre quienes circulaban por la zona a esa hora.
Si bien no hay confirmación oficial sobre el origen del conflicto, una de las hipótesis apunta a que el consumo de alcohol pudo haber sido un factor que contribuyó a la escalada de violencia.
Intervención policial
El enfrentamiento fue advertido por personal policial que patrullaba la zona. Dos efectivos que circulaban en bicicleta fueron los primeros en acercarse al lugar y constatar la situación, en la que varias mujeres continuaban agrediéndose en el suelo.
Ante la imposibilidad de controlar la pelea en un primer momento, se solicitó refuerzo policial. Minutos después, otros efectivos arribaron al lugar y lograron separar a las involucradas, restableciendo el orden en la vía pública.
El procedimiento no estuvo exento de dificultades, ya que algunas de las participantes se resistían a retirarse y continuaban con actitudes agresivas, lo que obligó a la intervención directa de los agentes para dispersar a los grupos.
Pese a la violencia de la escena, no se reportaron heridos de gravedad ni fue necesaria la asistencia médica en el lugar. Tampoco se informó oficialmente sobre detenciones o demoras vinculadas al episodio.