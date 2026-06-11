En un fuerte operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina trasladó a la provincia de Santa Fe a Andrés Raúl "Plin" Acosta.
Fuerte operativo federal para trasladar a Santa Fe al "Plin" Acosta
Se trata de un peligroso delincuente vinculado a bandas narco de Rosario. Fue capturado por fuerzas federales y de inteligencia al salir de un local bailable porteño.
Hasta principios de esta semana, Acosta figuraba como uno de los diez prófugos más buscados de la región, y sobre él pesaba una recompensa de 25 millones de pesos.
La captura se concretó tras una investigación conjunta entre el DFI, la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales de Santa Fe (CIOPE) y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
Atrapado
Los agentes encubiertos lograron interceptar a "Plin" justo cuando intentaba retirarse de un reconocido boliche bailable en el barrio porteño de San Telmo.
Acosta está imputado por tenencia ilegal de armas de fuego, asociación ilícita y narcomenudeo.
Según los investigadores, el detenido estaría estrechamente vinculado a "Los Menores", una peligrosa organización criminal con fuerte influencia en el territorio.
Alto perfil
La causa penal está en manos de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios de Rosario del Ministerio Público de la Acusación, liderada por el doctor Patricio Saldutti, y cuenta con la colaboración estratégica de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).
Debido al alto perfil de peligrosidad del detenido, la PFA desplegó un blindaje de seguridad especial para custodiar el traslado terrestre, que fue ejecutado en conjunto con la Policía de Santa Fe. Acosta ya se encuentra en suelo santafesino, donde será indagado en las próximas horas por el magistrado interviniente.