Asesinado en Laguna Paiva

Rechazaron la domiciliaria para la mujer acusada del crimen de Damián Strada

El juez desestimó el pedido de la exnovia del joven asesinado en 2025. Pese a los informes sobre su salud mental y la situación de su hija menor, consideró que persisten los riesgos procesales ante una posible condena a perpetua.