Lourdes Tacundo, imputada como coautora del crimen de Damián Strada ocurrido el septiembre pasado, pretendía pasar a cumplir de forma domiciliaria la prisión preventiva bajo la que se encuentra. Este miércoles, su pedido fue rechazado.
Rechazaron la domiciliaria para la mujer acusada del crimen de Damián Strada
El juez desestimó el pedido de la exnovia del joven asesinado en 2025. Pese a los informes sobre su salud mental y la situación de su hija menor, consideró que persisten los riesgos procesales ante una posible condena a perpetua.
En una audiencia de revisión de medidas cautelares, el juez penal Sebastián Szeifert resolvió que la mujer continúe cumpliendo la prisión en un establecimiento penitenciario, y solicitó la realización de nuevos informes respecto a su situación actual.
El crimen de Strada conmocionó a la región en septiembre de 2025, y tiene a Tacundo y a su actual pareja, Alessandro Roberts, imputados como coautores de "homicidio triplemente agravado".
Según la acusación sostenida por el fiscal Alejandro Benítez, la víctima fue llevada bajo engaños a un descampado cerca de Laguna Paiva, donde fue extorsionada para realizar transferencias de dinero y finalmente asfixiada antes de que sus captores intentaran incinerar su cuerpo.
El planteo de la defensa
Al momento de solicitar la domiciliaria, el defensor público Valentín Acuña se apoyó en informes socioambientales y las conclusiones de la Junta de Salud Mental.
Primero señaló que Tacundo tiene una hija de 4 años que se encuentra bajo el cuidado de su abuela, quien atraviesa dificultades para hacerse cargo de la menor. El defensor sostuvo que la presencia de su pupila como madre es esencial para la menor, apelando a ley que busca proteger el interés superior del niño
Asimismo, Acuña destacó que un informe de la Junta de Salud Mental indicó que la imputada presenta una poca capacidad subjetiva para comprender la criminalidad de sus actos, vinculando esta condición a sus consumos problemáticos de sustancias. En este contexto, la defensa también reveló que Tacundo sufrió intentos de suicidio dentro de la unidad penitenciaria.
Morigeración rechazada
Tanto la fiscalía como el querellante Iván Carrión, representante del padre de la víctima, se opusieron de manera tajante al considerar que los riesgos de fuga son "latentes y posibles" dada la gravedad del hecho y la pena en expectativa de prisión perpetua.
Al momento de resolver, el juez Szeifert consideró que la morigeración de la prisión preventiva a domiciliaria. No obstante, ordenó una serie de medidas complementarias
El magistrado dispuso la realización de un nuevo informe ambiental para constatar la situación de la madre de la imputada respecto al cuidado de la menor y verificar si es posible la colocación de una tobillera electrónica en el domicilio de Laguna Paiva.
Además, ordenó una nueva Junta de Salud Mental para evaluar si el encierro agrava la salud mental de Tacundo y solicitó al Servicio Penitenciario que informe si cuenta con los especialistas necesarios para tratar su cuadro.