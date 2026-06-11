Investigación patrimonial

Prescribió una causa de lavado derivada de una trama narco santafesina

El TOF de Santa Fe declaró extinguida una causa por presunto lavado de activos derivada de las investigaciones patrimoniales sobre el fallecido narcotraficante Maximiliano González. El expediente tenía entre sus imputados al entrerriano Gonzalo Caudana y se vinculaba con operaciones comerciales realizadas durante 2016.