Una pareja de jóvenes fue aprehendida en las últimas horas en la ciudad de Santa Fe, luego de un procedimiento realizado por efectivos de la Brigada Motorizada que derivó en el secuestro de marihuana y en la intervención de la Justicia provincial.
La paró un control policial, dijo ser abogada y le encuentran marihuana en una mochila
El procedimiento se concretó en Gobernador Freyre y bulevar Gálvez, donde agentes de la Brigada Motorizada interceptaron una motocicleta que circulaba a alta velocidad. La joven afirmó desempeñarse como abogada, aunque luego sostuvo que cursaba el último año de la carrera. En la requisa de una mochila hallaron marihuana y se dispuso su aprehensión.
El episodio se desarrolló cuando personal policial realizaba patrullajes preventivos en la zona asignada y advirtió el desplazamiento de una motocicleta roja que circulaba a elevada velocidad por el sector de Gobernador Freyre y bulevar Gálvez.
Ante esa situación, los uniformados iniciaron un seguimiento preventivo y lograron interceptar el vehículo utilizando señales lumínicas y sonoras reglamentarias. En la motocicleta se trasladaban un hombre y una mujer, ambos de 23 años.
De acuerdo con fuentes policiales, una vez detenida la marcha del rodado se procedió a identificar a sus ocupantes y realizar un chequeo de seguridad, el cual arrojó resultado negativo en cuanto a elementos de peligrosidad.
Estudiante de Derecho
Sin embargo, durante el procedimiento los agentes solicitaron a la joven que exhibiera el contenido de una mochila que llevaba consigo. Según consta en las actuaciones, la mujer reaccionó con evidente molestia y manifestó inicialmente desempeñarse como abogada, aunque posteriormente indicó que se encontraba cursando el último año de la carrera de Derecho.
Frente a la situación y con la presencia de un testigo hábil, los efectivos avanzaron con la inspección de la mochila. En su interior encontraron una bolsa transparente que contenía material vegetal compatible con marihuana.
Secuestro de marihuana
El hallazgo motivó la intervención de personal especializado en Microtráfico, cuyos integrantes realizaron las pruebas de campo correspondientes. Los análisis preliminares confirmaron que se trataba de cannabis, por lo que se dispuso el secuestro del material y la inmediata comunicación con las autoridades judiciales competentes.
Como resultado del procedimiento, ambos jóvenes fueron trasladados a una dependencia policial. La mujer quedó aprehendida por una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 de estupefacientes, mientras que el hombre fue aprehendido en una causa caratulada provisoriamente como supuesto encubrimiento.
Las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Fiscalía en turno, con intervención además de la Defensoría correspondiente, organismos que ahora deberán determinar la situación procesal de los involucrados y el alcance de las responsabilidades atribuidas en la investigación.
El procedimiento se inscribe en el marco de los controles preventivos que las fuerzas de seguridad desarrollan en distintos puntos de la ciudad, particularmente en corredores de intensa circulación vehicular, donde suelen reforzarse las tareas de identificación y fiscalización.