Santa Fe

La paró un control policial, dijo ser abogada y le encuentran marihuana en una mochila

El procedimiento se concretó en Gobernador Freyre y bulevar Gálvez, donde agentes de la Brigada Motorizada interceptaron una motocicleta que circulaba a alta velocidad. La joven afirmó desempeñarse como abogada, aunque luego sostuvo que cursaba el último año de la carrera. En la requisa de una mochila hallaron marihuana y se dispuso su aprehensión.