Un violento accidente de tránsito se registró durante la madrugada del jueves en la Costanera de la ciudad de Santa Fe, donde un automóvil terminó impactando contra una columna del alumbrado público. Tras las actuaciones realizadas en el lugar, se confirmó que el conductor arrojó resultado positivo en el control de alcoholemia.
Choque en la Costanera: un automovilista se estrelló contra una columna y dio positivo alcoholemia
El siniestro ocurrió durante la madrugada del jueves en avenida Almirante Brown y Cassanello. Personal del Sies trabajó en el lugar, sin necesidad de traslados hospitalarios. Posteriormente, agentes municipales realizaron el control al conductor y constataron que circulaba con alcohol en sangre.
El hecho ocurrió alrededor de las 4.53 en la intersección de avenida Almirante Brown y calle Cassanello, uno de los sectores más transitados del corredor costero de la capital santafesina, especialmente durante las noches y madrugadas.
Fuerte impacto
Las primeras informaciones llegaron a través de un aviso que alertaba sobre un siniestro vial protagonizado por un automóvil que, por causas que son materia de investigación, perdió el control de su marcha y colisionó contra una columna de iluminación emplazada sobre la avenida.
Al momento de la comunicación inicial no se tenía precisión sobre la cantidad de personas lesionadas ni sobre el estado de los ocupantes del vehículo. Por tal motivo se activó el protocolo de emergencia y se dio intervención al servicio sanitario 107.
Poco después arribaron al lugar agentes de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), junto con personal policial y una unidad del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES).
Tras examinar a los involucrados, el enfermero de la unidad sanitaria determinó que no era necesario realizar traslados a centros asistenciales, ya que las lesiones sufridas no revestían gravedad o no requerían atención hospitalaria inmediata.
Mientras se desarrollaban las actuaciones de rigor, agentes municipales practicaron el correspondiente control de alcoholemia al conductor del automóvil. El examen arrojó resultado positivo, circunstancia que quedó incorporada a las actuaciones administrativas y judiciales derivadas del siniestro.
Peritajes en el lugar
El impacto provocó daños materiales tanto en el vehículo como en la estructura de la columna que, por el impacto, quedó con una importante inclinación y riesgo de caída. Las autoridades trabajaron durante varios minutos para ordenar la circulación y relevar las condiciones en que se produjo el choque.
Ahora se procura establecer con precisión la mecánica del accidente, aunque las primeras evidencias indican que el automóvil habría perdido estabilidad antes de finalizar su recorrido contra la columna ubicada sobre el cantero central de la avenida.
El episodio vuelve a poner en foco la problemática de la conducción bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas de los siniestros viales graves que se registran durante los fines de semana y las madrugadas en distintos puntos de la ciudad.