Santa Fe

Choque en la Costanera: un automovilista se estrelló contra una columna y dio positivo alcoholemia

El siniestro ocurrió durante la madrugada del jueves en avenida Almirante Brown y Cassanello. Personal del Sies trabajó en el lugar, sin necesidad de traslados hospitalarios. Posteriormente, agentes municipales realizaron el control al conductor y constataron que circulaba con alcohol en sangre.