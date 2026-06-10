Condenaron a un joven ladrón reincidente por un robo y violentas amenazas proferidas a la empleada de un comercio ubicado en la peatonal de la ciudad de Santa Fe.
Santa Fe: nueva sentencia para un joven ladrón reincidente
Nicolás Ariel González, de 21 años, fue condenado por una serie de hechos cometidos entre 2025 y 2026. Le impusieron tres años y medio de prisión, pena unificada con una anterior.
La jueza Rosana Carrara sentenció a Nicolás Ariel González a la pena única de tres años y seis meses de prisión de ejecución efectiva. La resolución se dictó tras la presentación de un acuerdo de procedimiento abreviado alcanzado entre el fiscal Omar de Pedro y la defensora pública Virginia Segado.
González manifestó expresamente su conformidad con la calificación legal y el monto de la pena, admitiendo su culpabilidad en los hechos atribuidos.
La sentencia no sólo contempla los delitos cometidos recientemente, sino que incluye la declaración de reincidencia. Al tratarse de un sujeto con antecedentes penales condenatorios previos, la magistrada dispuso la revocación de la condicionalidad de una sentencia anterior de tres años, transformándola en prisión de cumplimiento efectivo bajo una condena unificada.
“Te vamos a matar”
Los hechos por los cuales González fue condenado ocurrieron en dos etapas distintas. El primero de ellos tuvo lugar el 10 de agosto de 2025, alrededor de las 10, en las inmediaciones del inicio de la peatonal santafesina, en la intersección de las calles San Martín y Suipacha.
En aquella oportunidad, el condenado increpó a una empleada de un local, manifestándole que iba a volver al local para romper todo y que la esperaría afuera "para agredirla", infundiendo temor en la víctima.
El segundo episodio delictivo ocurrió en la madrugada del 5 de febrero de 2026, cuando González, junto a un cómplice, ingresó mediante el forzamiento de una puerta a una vivienda situada en Pasaje Público al 5900.
Del interior del domicilio se apoderaron ilegítimamente de diversos elementos, entre los que destacaban un chaleco balístico, una caja de herramientas, documentación de un vehículo Nissan y una bolsa con juguetes. Al ser advertidos por el propietario, los malvivientes se dieron a la fuga mientras vociferaban: "Ahora cuando salgamos te vamos a matar a vos y a toda tu familia".
Pena unificada
La pena impuesta se explica por el historial delictivo de González. Según consta en los registros judiciales, el joven ya contaba con una condena previa dictada el 23 de mayo de 2024 por delitos de “amenazas simples en contexto de violencia de género”, “robo agravado por escalamiento”, “robo simple” y “violación de domicilio”.
Al volver a delinquir antes de cumplirse el plazo legal de la condena anterior, la fiscalía solicitó -y la jueza concedió- que se aplique una pena única que integra los nuevos delitos con la sanción precedente.
Ahora, González permanecerá en prisión preventiva y, en cuanto la condena adquiera firmeza, pasará a cumplir la pena tras las rejas.